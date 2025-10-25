Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành là nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bộ Xây dựng giao nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án trình thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự kiến trong quý II-2026.

Nhà đầu tư sẽ chủ động làm việc, thỏa thuận với địa phương về các điều kiện cần thiết để triển khai dự án như: Giải pháp nâng cấp mở rộng đường cao tốc; các công trình kết nối, phục vụ dân sinh; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư; nguồn cung cấp vật liệu, điểm đổ vật liệu thừa trong quá trình thi công...

Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư đề xuất dự án trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Cần hơn 22.000 tỉ đồng mở rộng cao tốc

Theo phương án đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành gửi Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ được mở rộng bám theo hướng tuyến hiện trạng.

Trên cơ sở quy hoạch và nghiên cứu nhiều phương án khác nhau, nhà đầu tư kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phạm vi thực hiện dự án trên tổng chiều dài gần 30 km. Điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (giao giữa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 Hà Nội); điểm cuối tại phía trước nút giao Đại Xuyên (Km211+000 của tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình).

Về quy mô, đoạn tuyến Pháp Vân - Vành đai 4 - Khê Hồi đi qua nhiều khu vực dân cư. Để hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường, nhà đầu tư đề xuất phương án bố trí cầu cạn chạy dọc tuyến, nằm trên dải đất giữa đường cao tốc và đường gom.

Trong đó, đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 bố trí cầu cạn mỗi bên 3 làn xe; đoạn Vành đai 4 - Khê Hồi bố trí cầu cạn mỗi bên 2 làn xe.

Đối với đoạn Khê Hồi - Cầu Giẽ, chủ yếu đi qua khu vực đất nông nghiệp, để giảm chi phí đầu tư, phương án được nghiên cứu là bố trí đi thấp và mở rộng đường hiện trạng, bảo đảm quy mô 10 làn xe cao tốc. Đoạn đường đi thấp có tốc độ thiết kế 100 km/giờ, trong khi phần cầu cạn đạt tốc độ thiết kế 120 km/giờ.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án hơn 22.146 tỉ đồng, là mức chi phí thấp nhất trong các phương án được nghiên cứu. Nếu được chấp thuận, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được lập, trình thẩm định và phê duyệt trong khoảng thời gian từ quý IV-2025 đến quý II-2026; thi công từ quý I-2027 đến quý II-2029, và đưa vào khai thác từ quý III-2029.

Kể từ khi đưa vào khai thác, lưu lượng trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ quy mô 6 làn xe liên tục tăng cao theo từng năm với tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm. Số liệu xe con quy đổi trung bình của năm 2024 cho cả hai chiều khoảng 85.000 xe/ngày đêm, vượt xa lưu lượng xe theo thiết kế (khoảng 55.400 xe/ngày đêm).

Đề xuất 3 phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ Phương án 1, mở rộng từ nút giao Pháp Vân đến nút giao Phú Thứ. Để hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân hai bên tuyến đường, phạm vi tuyến đường mở rộng sẽ được bố trí trên cầu cạn chạy dọc tuyến, phần cầu cạn được bố trí tại dải đất giữa đường cao tốc và đường gom. Phương án 2, mở rộng từ nút giao Pháp Vân đến nút giao Đại Xuyên, phạm vi tuyến đường mở rộng sẽ được bố trí trên cầu cạn chạy dọc tuyến, phần cầu cạn được bố trí tại dải đất giữa đường cao tốc và đường gom. Phương án 3, mở rộng từ nút giao Pháp Vân đến nút giao Đại Xuyên. Trong đó, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến nút giao Khê Hồi đi qua nhiều khu vực dân cư được đề xuất bố trí làm cầu cạn chạy dọc tuyến để hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân hai bên tuyến đường.



