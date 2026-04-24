Sức khỏe

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung thiết bị y tế

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát, chủ động phương án bảo đảm cung ứng thiết bị y tế, trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế tăng cường bảo đảm nguồn cung thiết bị, vật tư phục vụ khám chữa bệnh.

img

Thiết bị y tế giữ vai trò thiết yếu trong chẩn đoán và điều trị. Ảnh minh hoạ

Động thái được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.

Bộ Y tế yêu cầu Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế rà soát, cập nhật diễn biến thị trường; đánh giá nguy cơ đứt gãy theo từng nhóm thiết bị thiết yếu và xây dựng phương án điều tiết, bảo đảm nguồn cung ổn định.

Đồng thời, theo dõi tình hình nhập khẩu, tồn kho và nhu cầu sử dụng trên cả nước; chủ động làm việc với doanh nghiệp để đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào thị trường rủi ro và thúc đẩy sử dụng thiết bị sản xuất trong nước.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp phép, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian thẩm định, tránh để thủ tục hành chính làm gián đoạn nguồn cung. Công tác quản lý giá được siết chặt nhằm ngăn chặn đầu cơ, thao túng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Với Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế yêu cầu phối hợp đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật; rút ngắn thời gian kiểm định, thử nghiệm, không làm chậm quá trình cấp phép lưu hành.

Viện cũng được giao nghiên cứu giải pháp thay thế đối với thiết bị khó nhập khẩu, hướng dẫn cơ sở y tế lựa chọn, sử dụng thiết bị phù hợp, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải rà soát tình trạng thiết bị, vật tư và nhu cầu sử dụng; sớm nhận diện nguy cơ thiếu hụt để chủ động điều phối, đặc biệt với thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức và phòng chống dịch.

Các địa phương đồng thời cần rút ngắn thủ tục mua sắm, tiếp nhận thiết bị; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện trực thuộc chủ động đánh giá khả năng cung ứng, xây dựng phương án sử dụng thiết bị thay thế hoặc điều chuyển nội bộ khi cần thiết; tăng cường bảo trì để kéo dài thời gian sử dụng.

Việc mua sắm phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh tiêu cực, lãng phí. Trường hợp có nguy cơ thiếu hụt, các đơn vị cần báo cáo kịp thời để được hướng dẫn, xử lý.

Loạt sản phẩm bị thu hồi số công bố vì "gắn mác" thiết bị y tế

Loạt sản phẩm bị thu hồi số công bố vì "gắn mác" thiết bị y tế

(NLĐO) - Các sản phẩm bị thu hồi do không đáp ứng định nghĩa và tiêu chí sử dụng của thiết bị y tế. Nhiều đơn vị còn vi phạm quy trình công bố và quản lý.

Lách luật công bố thiết bị y tế, 70 hồ sơ bị Sở Y tế TP HCM thu hồi

(NLĐO) - Mỹ phẩm như dầu gội, sữa rửa mặt; thực phẩm chức năng; thuốc cổ truyền lại bị được các đơn vị tự công bố là thiết bị y tế

Được chọn giá cao nhất khi mua sắm trang thiết bị y tế

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa hướng dẫn các cơ sở y tế phương pháp lựa chọn và xây dựng giá gói thầu khi mua sắm thiết bị y tế, trong đó cho phép chọn giá cao nhất khi mua sắm

thiết bị y tế trang thiết bị y tế vật tư y tế thiếu vật tư Bộ Y tế
