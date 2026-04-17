Sức khỏe

Bộ Y tế cảnh báo thuốc dự phòng HIV không rõ nguồn gốc

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV có tên thương mại YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV có tên thương mại là YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

img

Hình ảnh bao bì thuốc dự phòng HIV giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Phòng bệnh cho biết đã ghi nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc phát hiện trường hợp rao bán và sử dụng thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) nghi là hàng giả, có tên thương mại là YEZTUGO (lenacapavir) trên các nền tảng mạng xã hội.

Sản phẩm nêu trên chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý việc buôn bán, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, cảnh báo đến người dân và các cơ sở y tế về nguy cơ sử dụng thuốc giả, thuốc chưa được cấp phép.

Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về kê đơn, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; chỉ sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị phải tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế (cuối tháng 3-2026) cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.

Theo Cục Quản lý Dược, cơ quan này chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm nêu trên; đồng thời chưa có thuốc chứa hoạt chất lenacapavir với tên thương mại YEZTUGO được phép lưu hành tại Việt Nam. Do đó, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không mua, bán hoặc sử dụng sản phẩm này; đồng thời kịp thời báo cáo các dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan chức năng.


Tin liên quan

Phát hiện 7 loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tại một nhà thuốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược yêu cầu truy nguồn gốc liên quan đến 7 mẫu thuốc giả, thuốc không có giấy phép lưu hành hoặc nhập khẩu vừa được phát hiện.

TP HCM: Hàng loạt cơ sở bị xử phạt, thu hồi giấy phép vì thuốc giả, mỹ phẩm

(NLĐO) - Từ ngày 15-5 đến nay, đoàn kiểm tra đã xử lý 44/111 cơ sở (mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế…) với tổng số tiền phạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Cần Thơ: Công bố 3 loại thuốc giả là dầu xoa bóp và trị phong thấp

(NLĐO) - Bộ Y tế xác định 3 loại dầu do một cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền tại TP HCM sản xuất là thuốc giả.

HIV thuốc giả phơi nhiễm HIV thuốc HIV thuốc tiêm HIV thuốc YEZTUGO
