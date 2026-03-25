Sức khỏe

Cảnh báo thuốc tiêm HIV nghi giả mạo chưa được cấp phép

N.Dung

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO chưa được cấp phép, nghi giả mạo; yêu cầu xác minh nhân viên y tế bị phản ánh kinh doanh trái phép.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 24-3 phát đi cảnh báo về thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir), sau khi nhận báo cáo từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam - đại diện của Gilead Sciences Inc., tại Việt Nam.

Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo chưa được cấp phép tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh thuốc giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Theo cơ quan này, sản phẩm có tên YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 mg/1,5 mL (309 mg/mL) chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Tra cứu trên hệ thống của Cục Quản lý Dược cũng cho thấy chưa có thuốc nào mang tên YEZTUGO được cấp phép.

Cục cho biết đã ghi nhận phản ánh về việc một số sản phẩm mang nhãn này được rao bán trên thị trường, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và chưa được cấp phép lưu hành.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc thuốc lưu hành; các đơn vị phối hợp cơ quan chức năng xác minh hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có), nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Người dân cần đặc biệt tỉnh táo, chỉ mua thuốc tại các cơ sở dược phẩm uy tín và thực hiện tra cứu thông tin sản phẩm trên website của Cục Quản lý Dược trước khi sử dụng.

Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo chưa được cấp phép tại Việt Nam - Ảnh 2.

Văn bản Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TPHCM. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tại công văn ban hành đầu tháng 2, Cục Quản lý Dược đã đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp công an, quản lý thị trường kiểm tra một cá nhân được cho là nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bị phản ánh rao bán thuốc YEZTUGO trên mạng xã hội.

Theo phản ánh, sản phẩm được quảng cáo là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV, tuy nhiên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngừng phân phối, niêm phong toàn bộ số thuốc liên quan để phục vụ điều tra; trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.


Thuốc tiêm, dịch truyền: Lạm dụng nguy hiểm!

Thuốc tiêm, dịch truyền: Lạm dụng nguy hiểm!

Dạng thuốc tiêm không phải luôn hoàn hảo vì bên cạnh một số ưu điểm so với thuốc uống, nó cũng có nhiều nhược điểm

68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở 3 vùng trọng điểm

(NLĐO) - Hơn 68% ca nhiễm HIV mới tập trung ở ĐBSCL, Đông Nam Bộ và TP HCM. Lây truyền qua đường tình dục tiếp tục tăng.

Hiểu đúng về HIV: 6 lầm tưởng phổ biến cần loại bỏ

(NLĐO) - Ngày 1-12 là Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi và kỳ thị về HIV/AIDS vẫn tồn tại chủ yếu xuất phát từ những hiểu lầm

