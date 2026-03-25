Cảnh báo thuốc tiêm HIV nghi giả mạo chưa được cấp phép

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 24-3 phát đi cảnh báo về thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir), sau khi nhận báo cáo từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam - đại diện của Gilead Sciences Inc., tại Việt Nam.

Hình ảnh thuốc giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Theo cơ quan này, sản phẩm có tên YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 mg/1,5 mL (309 mg/mL) chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Tra cứu trên hệ thống của Cục Quản lý Dược cũng cho thấy chưa có thuốc nào mang tên YEZTUGO được cấp phép.

Cục cho biết đã ghi nhận phản ánh về việc một số sản phẩm mang nhãn này được rao bán trên thị trường, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và chưa được cấp phép lưu hành.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc thuốc lưu hành; các đơn vị phối hợp cơ quan chức năng xác minh hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có), nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Người dân cần đặc biệt tỉnh táo, chỉ mua thuốc tại các cơ sở dược phẩm uy tín và thực hiện tra cứu thông tin sản phẩm trên website của Cục Quản lý Dược trước khi sử dụng.

Văn bản Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TPHCM. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tại công văn ban hành đầu tháng 2, Cục Quản lý Dược đã đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp công an, quản lý thị trường kiểm tra một cá nhân được cho là nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bị phản ánh rao bán thuốc YEZTUGO trên mạng xã hội.

Theo phản ánh, sản phẩm được quảng cáo là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV, tuy nhiên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan quản lý yêu cầu tạm ngừng phân phối, niêm phong toàn bộ số thuốc liên quan để phục vụ điều tra; trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.



