Bộ Y tế cảnh báo virus Hanta sau chùm ca tử vong trên tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương

Ngày 5-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về virus Hanta và khuyến cáo phòng bệnh nhằm giúp người dân chủ động ứng phó.

Virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận. Bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị hỗ trợ và hồi sức tích cực.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đầu tháng 5-2026 ghi nhận chùm ca viêm hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Đến ngày 4-5, có 7 ca (2 xác định nhiễm Hanta, 5 nghi ngờ), trong đó 3 ca tử vong, một ca nguy kịch.

Trên tàu có 147 người (bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch; hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột, sang người. Virus lây chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân, nước bọt của chuột hoặc hít phải bụi chứa mầm bệnh khi dọn dẹp nơi chuột cư trú. Lây từ người sang người rất hiếm.

Thời gian ủ bệnh do virus Hanta thường từ 2 - 4 tuần, có thể đến 8 tuần. Triệu chứng ban đầu gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, buồn nôn; sau đó có thể xuất hiện ho, khó thở, tụt huyết áp.

Cục Phòng bệnh cho biết đang phối hợp với WHO và các đơn vị liên quan để theo dõi, cập nhật tình hình, hướng dẫn phòng chống dịch.

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh. Tuy nhiên, do chuột phổ biến, người dân cần chủ động phòng ngừa với các biện pháp:

Tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột. Khi dọn dẹp, mở cửa thông thoáng, đeo găng và khẩu trang; làm ẩm khu vực trước khi lau, không quét khô hoặc dùng máy hút bụi. Rửa tay bằng xà phòng sau khi vệ sinh hoặc tiếp xúc nguy cơ.

Bịt kín khe hở, giữ vệ sinh môi trường, cất giữ thực phẩm kín để hạn chế chuột. Khi có triệu chứng nghi ngờ sau tiếp xúc, cần đến cơ sở y tế và thông báo yếu tố dịch tễ.

Dù chưa ghi nhận ca bệnh, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát nguy cơ lây từ chuột.