Thời sự Chính trị

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi

D.Thu

(NLĐO) - Thủ tướng ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Tại quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Vũ Mạnh Hà được bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế 46 tuổi - Ảnh 1.

Ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Ông Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, quê huyện Xuân Trường, Nam Định (cũ), là bác sĩ đa khoa, tiến sĩ y khoa, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây); Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà tham gia Hội Nhãn khoa Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

