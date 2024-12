Bộ Y tế thông tin sự cố sữa nhiễm chất tẩy rửa tại Hàn Quốc

Ngày 21-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa qua, một số website tại Hàn Quốc đã đưa thông tin về sự cố sữa tiệt trùng bị nhiễm chất tẩy rửa và phải thu hồi.

Để chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) để xác minh thông tin.

Sản phẩm sữa tiệt trùng bị thu hồi do nhiễm chất tẩy rửa tại Hàn Quốc. Ảnh: VFA

MFDS đã phối hợp với cơ quan địa phương tiến hành kiểm tra tại nhà máy Gwangju của Công ty Maeil Dairy Co. Theo đó, sự cố sản phẩm sữa tiệt trùng bị nhiễm nước tẩy rửa trong quá trình sản xuất đã được điều tra, xác định nguyên nhân cũng như số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng.

Sản phẩm Original Maeil Milk (Sterilized) 200ml bị ảnh hưởng được sản xuất vào ngày 19-9-2024 tại nhà máy Maeil Dairy's Gwangju và có hạn sử dụng 16-2-2025.

Nguyên nhân gây ra sự cố là do lỗi vận hành trong quá trình sản xuất và van chất tẩy rửa bị mở trong khoảng một giây làm cho nước tẩy rửa (chứa natri hydroxit 2,8%) bị trộn lẫn vào dây chuyền chiết rót sản phẩm. Ước tính theo năng suất thiết bị, khoảng 50 sản phẩm bị ảnh hưởng trong một giây. Tuy nhiên, toàn bộ sản phẩm sản xuất trong cùng ngày đã được công ty thu hồi tự nguyện.

MFDS đã yêu cầu nhà máy khắc phục và thiết lập lại kế hoạch vận hành để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Theo Cục An toàn thực phẩm sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ tiêu thụ nội địa Hàn Quốc (giao tới một địa điểm) và không xuất khẩu.