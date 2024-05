Bóc gỡ đường dây tổ chức cho người trốn sang Hàn Quốc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 17-5 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác. Đó là các bị can Bùi Thị Thúy Hạnh (39 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Thị Thơm (46 tuổi, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Chiến (39 tuổi) và Trần Thị Chung (35 tuổi) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.



4 đối tượng chính trong đường dây gồm Hạnh, Thơm, Chiến, Chung

Theo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, đây là đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau tổ chức cho người khác xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện du lịch rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố các bị can Nguyễn Thị Thìn (33 tuổi, trú tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng); Võ Tiến Nghĩa (31 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Trương Thị Thủy (33 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Minh Cương (59 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và Ưng Phú Hải (30 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) là các đối tượng tham gia đường dây với vai trò trung gian.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trong vụ án tìm kiếm, nhận tiền và làm hồ sơ cho nhiều cá nhân trong cả nước. Sau đó thông qua Công ty TNHH Bảo Minh Group có địa chỉ tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để đưa người xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện du lịch rồi tìm cách trốn ở lại lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều cá nhân đã nộp tiền chi phí đến nay chưa xuất cảnh sang Hàn Quốc và chưa nhận lại được tiền đã đặt cọc.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên.