Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

Đông Linh (theo FIFA, GOAL)

(NLĐO) – Không có "bảng tử thần" xuất hiện nhưng cũng xuất hiện những màn đối đầu không khoan nhượng ngay từ vòng bảng sau lễ bốc thăm World Cup 2026

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 diễn ra tại Washington DC rạng sáng 6-12 đã xác định hành trình của 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Đáng chú ý, tuyển Anh rơi vào bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama, tái hiện những ký ức từ World Cup 2018, giải đấu mà "Tam sư" từng tiến rất sâu.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm 12 bảng đấu vòng chung kết

Ngay trận mở màn, tuyển Anh sẽ chạm trán Croatia – đối thủ đã đánh bại họ 2-1 sau hiệp phụ ở bán kết World Cup 2018 trên đất Nga, khép lại giấc mơ vào chung kết của thầy trò Gareth Southgate khi đó. 

Bên cạnh đó, Anh còn tái ngộ Panama, đội từng thua họ 1-6 ở vòng bảng World Cup 2018. Riêng Ghana là đối thủ hoàn toàn mới mẻ với tuyển Anh, dù "Những ngôi sao đen" từng góp mặt ở 4 trong năm vòng chung kết gần nhất.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 2.

Tuyển Anh tiếp tục hy vọng vào đến bán kết như tại World Cup 2018

Theo lịch trình, các trận đấu của bảng L sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau gồm Dallas, Boston, New York/New Jersey, Philadelphia (Mỹ) và Toronto (Canada). Lịch thi đấu chi tiết, giờ khai cuộc sẽ được công bố sau.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 3.

HLV Thomas Tuchel lường trước mọi khó khăn của "Tam sư"

Đánh giá về lá thăm của đội nhà, HLV Thomas Tuchel thừa nhận: "Đây là bảng đấu khó và trận ra quân cũng rất khó. Croatia và Ghana đều là những đội thường xuyên dự World Cup, giàu truyền thống và bản lĩnh. Panama thì chúng tôi chưa hiểu rõ, nhưng chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ trước khi giải đấu bắt đầu". 

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức vẫn tỏ ra tự tin, cho rằng tuyển Anh sẽ hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng ngay trong lần đầu ông góp mặt tại VCK World Cup trên cương vị HLV trưởng.

Ở các bảng đấu khác, Scotland phải đối diện thử thách lớn khi rơi vào bảng C cùng Brazil, Morocco và Haiti, phần nào gợi lại ký ức World Cup 1998, lần gần nhất họ dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 4.

Na Uy của Haaland sẽ đối đầu cùng tuyển Pháp của Mbappe

Được xem là "chuẩn bảng tử thần" nhiều khả năng là bảng I, nơi Pháp – đương kim á quân thế giới – chạm trán Senegal, Na Uy của Erling Haaland cùng đội thắng ở vòng play-off liên lục địa. Trong khi đó, chủ nhà Mỹ nằm ở bảng D cùng Úc, Paraguay và một đại diện đến từ vòng play-off châu Âu.

Với thể thức mới, nếu dẫn đầu bảng L, tuyển Anh sẽ gặp một trong các đội xếp thứ ba đến từ bảng E, J, I, H hoặc K tại vòng 32 đội. Nếu tiếp tục tiến sâu, đối thủ tiềm năng tiếp theo của "Tam sư" là đội đứng đầu bảng A – nơi có Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và đội thắng play-off. 

Viễn cảnh hấp dẫn nhất được nhắc tới là khả năng Anh chạm trán Brazil tại tứ kết, trước khi có thể đối đầu Argentina ở bán kết, sau những điều chỉnh về phân nhóm hạt giống của FIFA nhằm tránh để bốn đội mạnh nhất là Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh gặp nhau sớm.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 5.

Sân vận động New Jersey (Mỹ)

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, đánh dấu giai đoạn mở rộng lớn nhất trong lịch sử 96 năm của giải. 

Quy mô mới khiến lễ bốc thăm diễn ra phức tạp hơn, khi nhiều suất play-off chưa được xác định. Dù vậy, bức tranh các bảng đấu sau lễ bốc thăm đã sớm mang đến bầu không khí sôi động, hứa hẹn một kỳ World Cup đầy kịch tính và khó lường.

TIN LIÊN QUAN

Rơi vào bảng J cùng với Algeria, Áo và Jordan, đương kim vô địch Argentina đương nhiên được đánh giá cao nhất bảng và sẽ không mấy khó khăn để chiếm ngôi đầu. 

Nếu đứng nhất bảng, Argentina sẽ gặp đội nhì bảng H (gồm Tây Ban Nha, Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay) ở vòng 1/16, trước khi tham dự vòng 1/8 tại Atlanta.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 6.

Bồ Đào Nha có khả năng chạm trán Argentina ở tứ kết

Trong khi đó, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và đội thắng trong nhóm play-off gồm Jamaica, New Caledonia, CHDC Congo. Ngoại trừ Colombia, Bồ Đào Nha hoàn toàn trên cơ các đối thủ còn lại và nếu thi đấu đúng phong độ, họ cũng có thể giành ngôi đầu, qua đó gặp một đội đứng thứ 3 bảng đấu ở vòng 1/16.

Theo tính toán, trường hợp cùng giành ngôi đầu và thắng liên tiếp vòng knock-out, Argentina và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở tứ kết, qua đó tạo nên màn đối đầu kinh điển Messi - Ronaldo được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm.

Kết quả bốc thăm World Cup 2026

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Playoff D châu Âu

Bảng B: Canada, Qatar, Thụy Sĩ, Playoff A châu Âu

Bảng C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Úc, Playoff C châu Âu

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Playoff B châu Âu

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Ả Rập Saudi, Uruguay, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Playoff liên lục địa 2

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Playoff liên lục địa 1

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana

Buổi lễ bốc thăm trở thành cao trào của một sự kiện hoành tráng nhưng có phần gượng gạo, nổi bật với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được FIFA trao tặng Giải thưởng Hòa bình, đại diện cho "hàng tỉ người yêu bóng đá và mong muốn hòa bình". Ông Trump xem đây là "một trong những vinh dự lớn nhất đời mình" và có bài phát biểu đúng 2 phút theo thời lượng quy định, ca ngợi quy mô doanh số bán vé World Cup.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 7.

Tổng thống Donald Trump nhận Giải thưởng Hòa bình từ FIFA

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết - Ảnh 8.

Giải thưởng Hòa bình của FIFA


Tin liên quan

Tuyển Anh mong chờ gì từ lễ bốc thăm World Cup 2026?

Tuyển Anh mong chờ gì từ lễ bốc thăm World Cup 2026?

(NLĐO) - FIFA đang hứng chịu nhiều chỉ trích trước thềm lễ bốc thăm World Cup 2026 (0 giờ, ngày 6-12) vì khả năng "xếp" bảng và chính sách bán vé gây phẫn nộ.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam dự lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026

(NLĐO) - Ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ LĐBĐ châu Á, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam sẽ tham dự lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Hoa Kỳ ngày 5-12

Vòng play-off World Cup 2026: Hành trình đầy cạm bẫy

(NLĐO) - Vòng play-off World Cup 2026 vừa được UEFA và FIFA tiến hành, mở ra chặng đường còn khá gian nan cho những đội tuyển còn nuôi hy vọng đến Bắc Mỹ.

Pháp tuyển Anh Argentina bảng tử thần Brazil bốc thăm vòng chung kết bốc thăm World Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo