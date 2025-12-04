Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam dự lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026

Lễ bốc thăm Vòng chung kết FIFA World Cup 2026, diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Washington D.C., Hoa Kỳ) vào lúc 23 giờ ngày 5-12 (giờ Việt Nam). Ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ LĐBĐ châu Á (AFC), Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ tham dự sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch FIFA Giovanni Infantino và chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Hôm 4-12, FIFA đã công bố danh sách các nghệ sĩ và gương mặt giải trí nổi tiếng sẽ tham gia Lễ bốc thăm Vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Giải đấu đẳng cấp nhất hành tinh kỳ này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng, với lần đầu có 48 đội tuyển tham gia tranh tài, diễn ra tại ba quốc gia: Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Chương trình sẽ do siêu mẫu – nhà sản xuất – ngôi sao truyền hình đoạt giải Emmy Heidi Klum, diễn viên – danh hài Kevin Hart và diễn viên – nhà sản xuất Danny Ramirez đồng dẫn. Đây đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn, hứa hẹn mang lại không khí sôi động và thu hút cho sự kiện toàn cầu.

Khán giả xem trực tiếp cũng sẽ được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp, với sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc cổ điển Andrea Bocelli, siêu sao Robbie Williams và ca sĩ – nghệ sĩ đa giải thưởng Nicole Scherzinger. Sau khi kết thúc phần bốc thăm, nhóm nhạc huyền thoại Village People sẽ trình diễn bản hit YMCA.

FIFA cho biết danh sách những người trực tiếp điều hành nghi thức bốc thăm và các trợ lý sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên FIFA.com, các nền tảng truyền thông xã hội của FIFA World Cup và bởi các đối tác truyền thông trên toàn thế giới.