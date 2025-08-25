HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bóc trần chiêu "vẽ bệnh, moi tiền" tại phòng khám từng nhiều lần vi phạm

Hải Yến

(NLĐO) - Khi người bệnh đang được thực hiện thủ thuật hút thai thì bất ngờ phòng khám này ép họ phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp.

Ngày 25-8, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa phối hợp cùng các chuyên gia y tế và phường Chợ Lớn kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP HCM) vì có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh.

Bóc trần chiêu vẽ bệnh, moi tiền tại phòng khám Hoàn Cầu - Ảnh 1.

Phòng khám Hoàn Cầu nằm trong "danh sách đen" của Sở Y tế TP HCM khi từng nhiều lần vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người bệnh.

Trước đó, đường dây nóng của Sở Y tế tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị ép sử dụng dịch vụ có chi phí cao khi đi hút thai tại đây. Cụ thể, ban đầu bệnh nhân được tư vấn chi phí thấp, song trong quá trình thực hiện thủ thuật thì bất ngờ được yêu cầu chuyển sang "gói dịch vụ cao cấp" trị giá gần 30 triệu đồng do bị đau dữ dội.

Phá thai vượt phạm vi, thuốc không khớp hồ sơ

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ phá thai vượt phạm vi chuyên môn cho phép (phá thai ở tuần thai thứ 7, ngày thứ 5), quảng cáo không đúng quy định. Đồng thời, sử dụng thuốc tiền mê không được thể hiện trong hồ sơ bệnh án. Đơn thuốc trong hồ sơ cũng không khớp với thông tin do bệnh nhân cung cấp.

Người thực hiện thủ thuật là bác sĩ N.T.N. – người từng bị đình chỉ hành nghề vào năm 2023 do vượt quá phạm vi chuyên môn. Điều đáng chú ý, bác sĩ này có đến 2 chứng chỉ hành nghề do 2 Sở Y tế khác nhau cấp (Hải Phòng và Hà Nội) và từng thực hiện phá thai đến 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám ở Bình Dương trước khi sáp nhập với TP HCM, vượt quá giới hạn cho phép.

Hiện Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời bác sĩ N.T.N và đại diện phòng khám lên làm việc, làm rõ các hành vi vi phạm. Hồ sơ sẽ được tổng hợp và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

Phòng khám Hoàn Cầu nằm trong "danh sách đen" của Sở Y tế TP HCM khi từng nhiều lần vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người bệnh.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về các cơ sở y tế trước khi khám chữa bệnh bằng cách tra cứu trên Cổng thông tin: https://tracuu.medinet.org.vn/

Từ vụ việc này, Sở Y tế TP HCM kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai hệ thống quản lý hành nghề thống nhất trên cả nước nhằm giúp các địa phương kiểm soát và tra cứu thông tin hành nghề y dược, tránh tình trạng bác sĩ có nhiều chứng chỉ, hành nghề tại nhiều nơi cùng lúc.

Nếu nghi ngờ bị "vẽ bệnh, moi tiền", người dân có thể gọi ngay đến đường dây nóng của Sở Y tế TP HCM qua số: 0967.771.010 hoặc 0989.401.155.


Tin liên quan

Sở Y tế TP HCM đề nghị đình chỉ vĩnh viễn phòng khám “vẽ bệnh moi tiền” tái phạm nhiều lần

Sở Y tế TP HCM đề nghị đình chỉ vĩnh viễn phòng khám “vẽ bệnh moi tiền” tái phạm nhiều lần

(NLĐO) - Một phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" tái phạm nhiều lần nên Sở Y tế TP HCM đã đề nghị đình chỉ vĩnh viễn, tước giấy phép hoạt động.

TP HCM: Liên tiếp phát hiện 2 phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền"

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân qua Cổng thông tin 1022, Sở Y tế TP HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh".

Người bệnh kêu cứu vì bị phòng khám tư "vẽ bệnh, moi tiền"

(NLĐO) - Khi đang nằm trên bàn mổ thì bệnh nhân buộc phải đóng thêm hàng chục triệu đồng để được thủ thuật.

