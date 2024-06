Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên nghiệp đoàn

Tại chương trình, các đoàn viên nghiệp đoàn được cập nhật kiến thức cũng như giải đáp thắc mắc về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ mầm non. Dịp này, LĐLĐ quận Bình Tân đã tặng 15 phần quà (200.000 đồng/phần) cho đoàn viên khó khăn.



Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM - trao quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn Mầm non khó khăn Ảnh: M.CHI

. Trước đó một ngày, gần 100 đoàn viên nghiệp đoàn đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề "An toàn - vệ sinh lao động trong thu gom rác thải dân lập" do LĐLĐ TP HCM tổ chức. Nữ đoàn viên nghiệp đoàn đã được nghe báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm về an toàn - vệ sinh lao động trong thu gom rác thải; kỹ năng phòng tránh các mối nguy hiểm, hạn chế rủi ro xảy ro trong lúc làm việc...