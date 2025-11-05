Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho giảng viên khu vực phía Nam

Hội nghị Giảng viên khu vực phía Nam năm 2025 do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khai mạc vào sáng 5-11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 5 và 6-11 với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại và tăng cường kết nối giữa các trung tâm, giảng viên trong hệ thống Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, nhấn mạnh trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực giảng viên là nhiệm vụ cấp thiết.

Hội nghị năm nay gồm hai phần chính: hội thảo chuyên môn và khóa đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy báo chí hiện đại.

Ở phần hội thảo, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy, phương pháp sư phạm và định hướng phát triển đội ngũ giảng viên báo chí trong giai đoạn mới.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải "lấy người học làm trung tâm", ứng dụng công nghệ số và AI để gia tăng tính tương tác, trải nghiệm thực tế trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Nhà báo, ThS Đinh Ngọc Sơn – nguyên Phó trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trình bày chuyên đề tại hội nghị

Ở phần đào tạo, các giảng viên tham gia được thực hành, thảo luận nhóm và xử lý tình huống sư phạm thực tế theo từng chuyên đề, nhằm rèn luyện kỹ năng dẫn giảng, đặt câu hỏi gợi mở và sử dụng nghệ thuật kể chuyện (storytelling) trong lớp học.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hội nghị còn là dịp để đội ngũ giảng viên các tỉnh, thành phía Nam giao lưu, gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, thích ứng với yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại.