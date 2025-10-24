Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín

VĂN DUẨN - MINH CHIẾN

Theo một số đại biểu Quốc hội, với TP HCM và Hà Nội, cần được phép thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện để giữ lại các thương hiệu lớn, uy tín

Sáng 23-10, tiếp tục chương trình kỳ họp Quốc hội (QH) thứ 10 khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình bày dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Chiều cùng ngày, các đại biểu (ĐB) thảo luận tại tổ về dự án luật này.

Hoạt động chuyên môn tốt, tự chủ tài chính

ĐBQH Phan Thị Thanh Phương (đoàn TP HCM) khẳng định hoàn toàn đồng tình với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển hơn 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất cho thấy một số tờ báo tuy thuộc cấp quản lý địa phương song thương hiệu đã vượt qua khỏi khuôn khổ địa phương, nhờ năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và uy tín với bạn đọc.

Cũng theo ĐB Phương, các tờ báo của địa phương như Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Báo Pháp Luật TP HCM, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô... đều tự chủ tài chính hoàn toàn. Bên cạnh hoạt động tốt về chuyên môn, các tờ báo này còn tổ chức nhiều hoạt động sau mặt báo đạt hiệu quả xã hội rất lớn, chẳng hạn Báo Người Lao Động có chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Báo Tuổi Trẻ với chương trình "Tiếp sức đến trường"... Đây là những cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp, nhân văn, sáng tạo, là những "điểm sáng" trong quá trình đổi mới báo chí.

"Nếu thuần túy sáp nhập cơ học mà không xét đến yếu tố lịch sử, thương hiệu, khả năng tự chủ tài chính và uy tín xã hội sẽ vô tình làm mất đi những thương hiệu báo chí quý giá của đất nước, ảnh hưởng đến hiệu quả thông tin, phản biện và truyền cảm hứng trong xã hội" - ĐB Phương nêu quan điểm.

ĐB Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) đánh giá việc thực hiện quy hoạch báo chí thời gian qua đã đạt được những thành quả rất lớn, giúp hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam mạnh hơn, trong sạch hơn. Tuy nhiên, theo ông Hậu, dường như có những cơ quan báo chí tốt, mạnh lại bị yếu đi, mất đi sự tự chủ vốn có. Do đó, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần xem xét lại khách quan việc thực hiện quy hoạch báo chí, rút ra bài học sâu sắc trong tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan báo chí để báo chí cách mạng thực sự mạnh hơn. "Tại TP HCM, có hàng loạt cơ quan báo chí có thương hiệu như Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động... Nếu nhập lại thành một cơ quan báo chí thì sẽ dễ dẫn tới sự suy yếu của hệ thống báo chí cách mạng" - ĐB Hậu thẳng thắn.

Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín - Ảnh 1.

Các cơ quan báo chí của địa phương lớn như TP HCM, Hà Nội... luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và thể hiện tính chuyên nghiệp, nhân văn, sáng tạo Ảnh: Hoàng Triều

Cần bổ sung pháp lý cho mô hình tập đoàn báo chí

ĐB Phạm Nam Tiến (đoàn Lâm Đồng) cho hay tại Quyết định 362/2019 của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân. Ngoài 6 cơ quan này, ông Tiến đề nghị tăng thêm cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. "Có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhất là các quốc gia có những nét tương đồng với Việt Nam về hoạt động báo chí, quản lý báo chí" - ĐB Phạm Nam Tiến gợi ý.

ĐBQH Phan Thị Thanh Phương kiến nghị bổ sung vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) một điều khoản riêng quy định về cơ quan báo chí đặc thù hoặc cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Theo đó, cho phép một số cơ quan báo chí có thương hiệu, uy tín lớn, tự chủ tài chính hoàn toàn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa phương được giữ tư cách pháp nhân độc lập, được đăng ký là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Song song đó, quy định rõ tiêu chí xác định cơ quan báo chí đặc thù, trách nhiệm của cơ quan chủ quản...

"Đề nghị bổ sung khung pháp lý cho mô hình tập đoàn báo chí hoặc tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện tại các trung tâm lớn như Hà Nội và TP HCM. TP HCM hoàn toàn có đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để trở thành trung tâm báo chí - truyền thông của khu vực phía Nam, tương tự như vậy với Hà Nội ở phía Bắc" - ĐB Phan Thị Thanh Phương tin tưởng.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP HCM) cũng tán thành với ý kiến đề nghị cân nhắc thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở các địa phương lớn như TP HCM, Hà Nội được nêu trong báo cáo thẩm tra. Theo bà Lan, đây là 2 địa phương có nhiều cơ quan báo chí lớn, uy tín.

Cho hay loại hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện đã khá phổ biến trên thế giới, ĐB Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung thành lập loại hình này. Trong đó, quy định rõ các điều kiện để được thành lập các cơ quan báo chí mạnh, nhất là ở những địa phương lớn như TP HCM, Hà Nội. Đồng thời, đề nghị giữ những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc.

ĐBQH Trần Hữu Hậu phân tích rõ mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện được đề xuất thành lập ở một số địa phương như TP HCM và Hà Nội là mô hình tập đoàn truyền thông bao gồm các cơ quan báo chí mạnh, khác với mô hình gồm các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình trực thuộc một cơ quan báo chí. 

Làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định, cơ chế đặc thù tài chính

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Báo chí; cơ bản nhất trí với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật.

Về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo khoản 6 điều 16 của dự thảo luật, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, ủy ban cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định liên quan nội dung này. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

"Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362/2019 của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí" - ông Vinh nêu.

Đề xuất nam giới có 2 con, không vợ được ưu tiên mua NƠXH

Phát biểu tại tổ về dự án Luật Dân số (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc xây dựng luật là yêu cầu cấp bách và thiết yếu, xuất phát từ những thay đổi lớn về tình hình dân số và định hướng mới của Đảng, Nhà nước.

Liên quan chính sách hỗ trợ các gia đình sinh đủ 2 con, đặc biệt là về nhà ở, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) hiện rất lớn, không phải ai đăng ký cũng được mua. Do đó, dự án luật quy định một số nhóm đối tượng được ưu tiên thuê hoặc mua NƠXH, trong đó có đối tượng phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà người vợ đã chết.

Với ý kiến đề nghị mở rộng chính sách này cho con ngoài giá thú, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo