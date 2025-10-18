Sáng 18-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông P.H.T. (SN 1978; trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) sau nhiều giờ tìm kiếm tại khu vực cầu Diêu Trì, xã Tuy Phước.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau nhiều giờ tìm kiếm

Trước đó, chiều 17-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) khu vực số 2 – Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo có người mất tích do đuối nước ở khu vực cầu Diêu Trì.

Ngay sau đó, 16 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng được huy động đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Qua xác minh, nạn nhân là ông P.H.T. Trong lúc đi chăn bò, ông đã liều mình bơi qua sông nhưng không may bị nước cuốn trôi. Thời điểm này, nước sông dâng cao, chảy xiết và đục do mưa lớn kéo dài, khiến việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến khuya cùng ngày, do thời tiết xấu, việc tìm kiếm tạm dừng và được tiếp tục vào sáng 18-10.

Sau nhiều giờ nỗ lực trong mưa lớn, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 800 m và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước sông, suối dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cần hạn chế qua lại, chăn thả gia súc hoặc đánh bắt thủy sản gần sông, suối trong mùa mưa lũ để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Đi học về, nam sinh lớp 8 ngã xuống suối chết đuối Ngày 18-10, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình em Trần Quốc Kh. (SN 2012; ngụ phường Bắc Nha Trang), tử vong do đuối nước. Trung tâm đã trao cho gia đình suất hỗ trợ 5 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Khu vực suối nơi nam sinh lớp 8 gặp nạn Trước đó, ngày 16-10, trên đường cùng bạn gần nhà đi học về, khi ngang qua bờ suối, Kh. bị ngã xuống nước. Người bạn không hô hoán hay gọi người lớn đến cứu Kh, về đến nhà cũng không nói với gia đình. Không thấy con đi học về, gia đình Kh. báo với chính quyền địa phương. Đến tối cùng ngày, bạn đi học cùng Kh. mới kể lại sự việc với gia đình. Chính quyền địa phương và gia đình nam sinh này tổ chức tìm kiếm, đến ngày 17-10 mới phát hiện thi thể Kh.



