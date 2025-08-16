Bốn vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2

Tối 16-8, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 4 vé số loại hình Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá trên 3,5 tỉ đồng.

Bốn tờ vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 đều có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 36-48-47-14-32-23, và 4 vé này đều có một cặp số trùng với số đặc biệt 05

Do cả 4 vé có cùng mệnh giá nên theo quy định giá trị trúng thưởng của giải Jackpot 2 phải chia 4. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé sẽ nhận thưởng hơn 890 triệu đồng từ Vietlott.

Trước đó, thị trường ghi nhận vào ngày 12-8, loại hình Power 6/55 của vé số Vietlott cũng có 1 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 4 tỉ đồng.