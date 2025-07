Bóng chuyền nam Việt Nam phập phù phong độ

Thứ hạng tạm thời nhanh chóng bị thay đổi sau đó vài giờ. Chủ nhà Philippines dù chật vật giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ yếu nhất bảng Campuchia nhưng cũng đủ để soán ngôi đầu từ tuyển Việt Nam đêm 12-7.

Điểm sáng hiếm hoi

Mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Bởi lẽ, bất chấp kết quả ngày thi đấu cuối cùng (13-7) ra sao giữa 2 cặp đấu Thái Lan - Campuchia và Indonesia - Philippines, tuyển Việt Nam cũng bị "đẩy" xuống vị trí thứ 3 chung cuộc.

Xem ra, sau khi để thua toàn bộ 6 trận đấu của 2 chặng SEA V.League mùa giải năm ngoái, đành an phận với thứ hạng 4/4, tuyển Việt Nam vẫn chưa cải thiện được thứ hạng bao nhiêu, dù chặng 1 năm nay kịp thắng được đội yếu nhất Campuchia (vừa lên hạng) lẫn đội mạnh nhất Thái Lan (đương kim vô địch).

Tham dự 3 giải quốc tế trong vòng chưa đầy 2 tháng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong mắt người hâm mộ vẫn chỉ là một tập thể mong manh, phong độ phập phù khó hiểu. Chưa nhắc đến 2 giải đấu cấp châu lục (AVC Men's Champions League và AVC Nations Cup), đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền chỉ xếp trên tân binh Campuchia trong khi giậm chân trên bảng xếp hạng chặng 1 SEA V.League 2025 sau các đối thủ quen mặt ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia!

Tuyển Việt Nam (trái) chưa thắng nổi Indonesia sau 10 năm trên mọi mặt trận. Ảnh: AVC

Liệu đây có là nghịch lý, bởi trong 2 tháng qua, tuyển nam Việt Nam từng đánh ngang tay với đội bóng số 1 châu Á 2024 là Qatar và chỉ chịu thua sau 5 ván đấu giằng co; buộc đội bóng hạng mạnh Hàn Quốc toát mồ hôi với ván đấu có điểm số 31-29; thắng cả đội đương kim vô địch SEA V.League Thái Lan chỉ trong vòng 4 ván nhưng thứ hạng vẫn ì ạch khó tin?

Gần nhất, chỉ một ngày sau khi tạo "cơn địa chấn" bằng chiến thắng trước người Thái, tuyển Việt Nam lại để thua Indonesia sau 5 ván đấu căng thẳng, bất chấp đối thủ chỉ dùng đúng 3 mũi tấn công Rivan Nurmulki, Farhan Halim và Boy Arnes, không cần sử dụng thêm các phụ công suốt cả trận. Ở trận đấu mở màn, tuyển Việt Nam cũng thua dễ dàng chủ nhà Philippines trong vòng 3 ván - điều mà ngay cả 2 "ông kẹ Đông Nam Á" là Thái Lan và Indonesia đều không làm nổi!

Không khó để nhận thấy phong độ ổn định vẫn là điều gì đó quá xa xỉ với tuyển bóng chuyền Việt Nam dù dàn cầu thủ chủ lực như Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân hay Phạm Quốc Dư luôn chơi rất tốt. Trong một ngày thăng hoa, đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền có thể tạo nên kỳ tích nhưng vấn đề là ngày thăng hoa ấy lại không xuất hiện nhiều.

Lực bất tòng tâm

Dừng bước ngay tại vòng bảng AVC Men's Champions League, đứng thứ 8 AVC Nations Cup sau thất bại đáng tiếc ở trận phân hạng trước Đài Bắc Trung Hoa và xếp hạng 3/5 chặng 1 SEA V.League 2025, tuyển Việt Nam mong chờ gì khi các sự kiện tranh tài quốc tế lớn nhất trong năm lần lượt trôi qua gần hết?

Trước mắt, thầy trò HLV Trần Đình Tiền sẽ chuẩn bị di chuyển qua Indonesia với mục tiêu hết sức cụ thể tại chặng 2 SEA V.League 2025 (diễn ra từ ngày 16 đến 20-7): Tranh chấp huy chương. Đây không hẳn là mục tiêu ngoài tầm với, nếu các cầu thủ Việt Nam khắc phục được điểm yếu về tâm lý thi đấu, rèn giũa thêm bản lĩnh chinh chiến và nhất là loại bỏ được sự tự ti khi giáp mặt các đối thủ mạnh.

Ngay cả ban huấn luyện dưới quyền HLV Trần Đình Tiền cũng chẳng phải vô can. Mùa trước, những cầu thủ hàng đầu như Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Duy thì người bị loại không rõ lý do, người vắng mặt vì chấn thương khó hiểu… Năm nay, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam cũng chưa thực sự ổn định. Chỉ riêng sự hiện diện của ngôi sao T. cũng đã tạo sóng dư luận, do cầu thủ này phát bóng thiếu ổn định, tấn công không mấy hiệu quả, chắn bóng chẳng an toàn mà vẫn luôn được xuất hiện ở những thời điểm then chốt.

Cải thiện chiến thuật, nhồi thêm thể lực, khắc phục khả năng phát bóng, chắn bóng và cả khâu bắt bước 1, tuyển Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm để sớm có ngày tìm lại vị thế đích thực ở Đông Nam Á, vươn tầm châu lục như các đồng nghiệp nữ với những bước tiến vũ bão 3 năm qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam với hầu hết các cầu thủ trẻ, do HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt, đã có chiến thắng 3-1 trước tuyển U21 Pháp trong ngày khai mạc Giải Bóng chuyền quốc tế Future Star 2025 tại Thượng Hải - Trung Quốc. Đội còn lần lượt gặp U21 Trung Quốc (14-7) và U21 Sesi Vôlei Bauru (Brazil, 15-7).