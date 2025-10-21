Bóng chuyền nữ Việt quyết lấy HCV SEA Games

Tâm điểm, như thường lệ, vẫn là cuộc cạnh tranh giữa hai "nữ hoàng" bóng chuyền Đông Nam Á - Thái Lan và Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm hôm 19-10, nội dung nữ có 7 đội tham dự. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Myanmar và Malaysia trong khi bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Philippines và Singapore.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 (Ảnh: FIVB)

Đây được xem là kết quả thuận lợi, giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thêm thời gian thử nghiệm, hoàn thiện đội hình trước khi hướng đến mục tiêu cao nhất. Các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết; 2 đội thắng bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết tranh HCV.

Thái Lan đang giữ vị thế số một khu vực với 16 lần vô địch SEA Games và đặt mục tiêu lần thứ 17 đăng quang ngay trên sân nhà Bangkok. Trong khi đó, Việt Nam từng 11 lần giành ngôi á quân, luôn dừng bước trước đối thủ này. Lần này, với lực lượng trẻ trung và khát vọng bứt phá, đội tuyển Việt Nam quyết tâm viết lại lịch sử, mang về tấm HCV đầu tiên cho bóng chuyền nữ nước nhà.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 25-10 đến 20-12 tại Quảng Ninh. Danh sách triệu tập gồm 20 VĐV, là những gương mặt xuất sắc, thi đấu ổn định tại giai đoạn 2 Giải Vô địch quốc gia 2025 vừa qua. Hai trụ cột quan trọng Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy chưa thể góp mặt do đang thi đấu tại giải vô địch Nhật Bản (V.League), dự kiến cả 2 sẽ chỉ trở về Việt Nam vào ngày 2-12 để hội quân.

Đáng chú ý, danh sách tập trung lần này đánh dấu sự trở lại của phụ công Lưu Thị Huệ sau 3 năm vắng bóng vì chấn thương, cùng với Đặng Thị Kim Thanh, người vừa góp công lớn giúp Long An bảo vệ ngôi vô địch quốc gia. Ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách còn 14 tuyển thủ trước khi lên đường sang Thái Lan dự đại hội.

Ở nội dung nam, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Lào; bảng B gồm Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar. Dù đội nam đặt mục tiêu lọt vào bán kết, tâm điểm của người hâm mộ vẫn là cuộc "đại chiến" Thái Lan - Việt Nam ở nội dung nữ, nơi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nuôi khát vọng đổi màu huy chương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng đồng đều và tinh thần quyết tâm cao, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang sẵn sàng cho hành trình viết nên cột mốc mới - chấm dứt hơn 2 thập kỷ thống trị của người Thái và mang về tấm HCV lịch sử tại SEA Games 33.

Môn bóng chuyền tại SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15-12 tại Bangkok, ngay tại nhà thi đấu từng tổ chức Giải vô địch thế giới 2025, hứa hẹn mang đến bầu không khí chuyên nghiệp và cuồng nhiệt nhất khu vực.



