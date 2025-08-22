Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Đông Linh

Không có được lực lượng tốt nhất tham dự giải thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang theo nhiều nỗi niềm trước cuộc đấu với các đối thủ mạnh.

Một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan góp mặt lần đầu tại Giải Vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng với Kenya. Đây cũng là đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái sau ít ngày nữa. Đại diện châu Phi chỉ tung ra đội hình dự bị để thử nghiệm nên để thua dễ dàng 0-4 trước đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

TIN LIÊN QUAN

Việc tay đập chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền rút tên ngay trước giờ lên đường khiến đội tuyển Việt Nam thực sự lúng túng. Chính HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng phải thừa nhận "trở tay không kịp" khi quỹ thời gian quá eo hẹp, chưa kể không còn nhiều nhân sự phù hợp để bổ sung từ lực lượng các CLB trong nước.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị nhiều phương án khi không có Bích Tuyền. (Ảnh: SAVA)

Tuy khẳng định đội tuyển có đủ phương án cũng như nhân sự thay thế nhưng thực tế không hề dễ dàng. Chủ công Vi Thị Như Quỳnh và cả phụ công Nguyễn Thị Uyên đều được thử nghiệm ở vị trí đối chuyền ở trận giao hữu với Kenya nhưng cả 2 chỉ làm tròn vai. Đối chuyền duy nhất còn lại là Hoàng Thị Kiều Trinh lại không có được sức mạnh, khả năng bật nhảy và tấn công hiệu quả như Bích Tuyền. Phương án khả dĩ với tuyển Việt Nam là sử dụng các phụ công để ghi điểm. Việc này đã được Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương hay Lê Thanh Thúy thực hiện tốt tại các giải đấu gần đây.

TIN LIÊN QUAN

Cũng không thể không kể đến bản lĩnh, kinh nghiệm của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cho dù cô chưa tìm lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương hồi năm ngoái. Với ưu thế chiều cao, Thanh Thúy sở hữu khả năng giao bóng ổn định lẫn những cú đập bóng tầm cao. Gần đây, cô còn tham gia hỗ trợ khá tốt khâu phòng ngự, từ bắt bước 1 đến bám chắn. Những vị trí khác trong đội như libéro Nguyễn Khánh Đang, chuyền hai Lâm Oanh cũng là điểm tựa tinh thần cho toàn đội nhờ khả năng đeo bám và tinh thần thi đấu lăn xả.

Các đối thủ tại Giải Vô địch thế giới 2025 đa phần rất mạnh nên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định mục tiêu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ qua từng trận đấu. Mục tiêu của chuyến du đấu này là giúp đội có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch SEA Games 33 cuối năm nay.

Bay sang Thái Lan ngày 20-8, tuyển Việt Nam đã tập trung tập phương án chiến thuật. Tuyển Việt Nam có 3 ngày để chuẩn bị trước trận mở màn gặp đội bóng hạng 3 thế giới Ba Lan (23-8). Lịch trình thi đấu tiếp theo tại bảng G là lần lượt gặp tuyển Đức (hạng 11, ngày 25-8) và Kenya (hạng 23, ngày 27-8). Trận gặp đội bóng hạng 11 thế giới là tuyển Đức chẳng hề dễ dàng với Thanh Thúy và đồng đội. Do vậy, tuyển Việt Nam dồn cả hy vọng vào màn so tài với đối thủ kém mình một bậc trên bảng xếp hạng FIVB là Kenya.


Tin liên quan

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Bích Tuyền rút tên, không cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

(NLĐO) – Cú sốc trước ngày tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự Giải vô địch thế giới là việc đối chuyền Bích Tuyền xin rút tên vì lý do gia đình.

Bóng chuyền nữ gặp thách thức

Việc chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền nữ thế giới sẽ khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước các đối thủ mạnh

Đằng sau việc Bích Tuyền rút tên khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

(NLĐO) - Nguyễn Thị Bích Tuyền, ngôi sao tấn công số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã tuyên bố không tham dự Giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan.

chuyền nữ Việt Nam Giải vô địch thế giới 2025 HLV Nguyễn Tuấn Kiệt Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy SEA Games 33 Đội tuyển Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo