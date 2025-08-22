Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan góp mặt lần đầu tại Giải Vô địch thế giới 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng với Kenya. Đây cũng là đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái sau ít ngày nữa. Đại diện châu Phi chỉ tung ra đội hình dự bị để thử nghiệm nên để thua dễ dàng 0-4 trước đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Việc tay đập chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền rút tên ngay trước giờ lên đường khiến đội tuyển Việt Nam thực sự lúng túng. Chính HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng phải thừa nhận "trở tay không kịp" khi quỹ thời gian quá eo hẹp, chưa kể không còn nhiều nhân sự phù hợp để bổ sung từ lực lượng các CLB trong nước.

Tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị nhiều phương án khi không có Bích Tuyền. (Ảnh: SAVA)

Tuy khẳng định đội tuyển có đủ phương án cũng như nhân sự thay thế nhưng thực tế không hề dễ dàng. Chủ công Vi Thị Như Quỳnh và cả phụ công Nguyễn Thị Uyên đều được thử nghiệm ở vị trí đối chuyền ở trận giao hữu với Kenya nhưng cả 2 chỉ làm tròn vai. Đối chuyền duy nhất còn lại là Hoàng Thị Kiều Trinh lại không có được sức mạnh, khả năng bật nhảy và tấn công hiệu quả như Bích Tuyền. Phương án khả dĩ với tuyển Việt Nam là sử dụng các phụ công để ghi điểm. Việc này đã được Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương hay Lê Thanh Thúy thực hiện tốt tại các giải đấu gần đây.

Cũng không thể không kể đến bản lĩnh, kinh nghiệm của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cho dù cô chưa tìm lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương hồi năm ngoái. Với ưu thế chiều cao, Thanh Thúy sở hữu khả năng giao bóng ổn định lẫn những cú đập bóng tầm cao. Gần đây, cô còn tham gia hỗ trợ khá tốt khâu phòng ngự, từ bắt bước 1 đến bám chắn. Những vị trí khác trong đội như libéro Nguyễn Khánh Đang, chuyền hai Lâm Oanh cũng là điểm tựa tinh thần cho toàn đội nhờ khả năng đeo bám và tinh thần thi đấu lăn xả.

Các đối thủ tại Giải Vô địch thế giới 2025 đa phần rất mạnh nên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định mục tiêu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ qua từng trận đấu. Mục tiêu của chuyến du đấu này là giúp đội có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch SEA Games 33 cuối năm nay.

Bay sang Thái Lan ngày 20-8, tuyển Việt Nam đã tập trung tập phương án chiến thuật. Tuyển Việt Nam có 3 ngày để chuẩn bị trước trận mở màn gặp đội bóng hạng 3 thế giới Ba Lan (23-8). Lịch trình thi đấu tiếp theo tại bảng G là lần lượt gặp tuyển Đức (hạng 11, ngày 25-8) và Kenya (hạng 23, ngày 27-8). Trận gặp đội bóng hạng 11 thế giới là tuyển Đức chẳng hề dễ dàng với Thanh Thúy và đồng đội. Do vậy, tuyển Việt Nam dồn cả hy vọng vào màn so tài với đối thủ kém mình một bậc trên bảng xếp hạng FIVB là Kenya.



