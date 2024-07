Bóng đá Olympic khai màn với nhiều tranh cãi

Cuộc thư hùng khá hấp dẫn giữa đại diện hùng mạnh của 2 châu lục tưởng chừng đã kết thúc sau khi Cristian Medina gỡ hòa 2-2 cho U23 Argentina ở phút bù giờ… 90+16. Thế nhưng, trận đấu chỉ tạm hoãn!



"Như trò hề, gánh xiếc"

Bàn thắng của Medina khiến các cổ động viên (CĐV) Morocco tức giận bởi cho rằng trọng tài chỉ cho bù thêm 15 phút.

Các "fan cuồng" của Morocco đã tạo nên những cơn mưa pháo khói, chai lọ ném vào các tuyển thủ U23 Argentina. Nhiều khán giả quá khích thậm chí còn lao xuống sân, buộc trọng tài phải cho 2 đội rút vào phòng thay đồ để chờ lực lượng an ninh giải quyết tình hình trên sân.

Cầu thủ 2 đội nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2 nhưng ban tổ chức khẳng định trận đấu chỉ tạm hoãn. Sau gần 2 giờ, 2 đội được yêu cầu trở lại sân Stade Geoffroy-Guichard - lúc này không còn bóng khán giả nào - để thi đấu tiếp 3 phút còn lại. Trọng tài Glenn Nyberg lúc này thông báo bàn thắng của Medina không được công nhận. Bởi lẽ, đồng đội của anh là Bruno Amione đã việt vị vì lố nửa bước chân so với hậu vệ cuối cùng phía Morocco là Mehdi Boukamir.

U23 Argentina bị tước mất 1 điểm ở trận ra quân gặp U23 Morocco. (Ảnh: REUTERS)

Trận đấu được tiếp tục với 3 phút bù giờ dù cả U23 Argentina lẫn U23 Morocco đều phản ứng dữ dội. Không thể kiếm được bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, U23 Argentina đành chấp nhận thất bại 1-2 trong ngày ra quân tại Olympic Paris.

Mọi thành viên của U23 Argentina đều vô cùng uất ức. LĐBĐ Argentina (AFA) đã nhanh chóng gửi đơn khiếu nại lên FIFA về việc đội nhà bị xử thua ở trận đấu kéo dài gần 4 giờ.

"Đội tuyển U23 Argentina phải hứng chịu bạo lực từ khán đài của CĐV Morocco, chờ đợi vô nghĩa gần 2 giờ và chịu đựng cả việc vi phạm luật thi đấu" - Chủ tịch AFA Claudio Tapia nhấn mạnh. Ông cho biết đã yêu cầu FIFA xem xét cũng như áp dụng hình phạt đối với những người chịu trách nhiệm.

HLV Javier Mascherano của U23 Argentina ví trận đấu như "trò hề", xem môn bóng đá Olympic chẳng khác gánh xiếc. Trong khi đó, truyền thông quốc tế dành khá nhiều tin bài đề cập trận đấu hy hữu bậc nhất trong lịch sử bóng đá Olympic này. Hãng AP bình luận "Bóng đá Olympic Paris khởi đầu trong hỗn loạn" đã khái quát tình hình phức tạp của nội dung được theo dõi nhiều nhất tại đấu trường Thế vận hội.

"Không giống ai"!

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nhận xét: "Diễn biến và kết quả đúng là "không giống ai". Việc trận đấu bị gián đoạn đến gần 2 giờ rồi vẫn được đá tiếp 3 phút khi sân không có khán giả thì đúng là chưa từng có. Ban tổ chức trận đấu không có quyền quyết định cho trận đấu được tiếp tục mà phải tuân theo điều lệ, ở đây là quy định của FIFA".

Ông Đoàn Phú Tấn giải thích: Khi cầu thủ tạm nghỉ đến gần 2 giờ rồi vào sân đá lại thì chắc chắn tinh thần thi đấu sụt giảm, cơ bắp và khả năng hô hấp không còn ở mức bảo đảm để chơi bóng, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. "Tham khảo quy chế bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam thì vì bất kỳ lý do gì, trận đấu chỉ có thể gián đoạn tối đa 30 phút. U23 Morocco nên bị xử phạt thua vì đã để cho lượng lớn CĐV xuống sân gây rối khiến trận đấu bị tạm ngưng" - ông nhận định.

Theo cựu trọng tài Nguyễn Anh Thi, trong một trận đấu có VAR, vì một lý do, sự cố nào đó khiến gián đoạn thì trọng tài thứ 4 phải bấm giờ và thông báo thời gian bóng chết để trọng tài chính ra quyết định bù giờ hợp lý. Ông nhấn mạnh: "Theo quy định, trận đấu bóng đá chuyên nghiệp có thể bị trọng tài chính ra quyết định tạm ngưng hoặc hủy vì lý do thời tiết khắc nghiệt, sự cố mất điện, an ninh không bảo đảm…".

Tuyển nữ Canada - đương kim vô địch Olympic - bị tố dùng thiết bị bay không người lái thu thập hình ảnh buổi tập kín của tuyển nữ New Zealand. Tuyển nam U23 Israel phàn nàn quốc ca nước này bị khán giả la ó ở trận hòa 1-1 với U23 Mali... Bóng đá Olympic đang nhận về những điểm trừ trong mắt giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khắp nơi.