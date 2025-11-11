Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lại nhận "cú sốc" ở Super Lig

Giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã chứng kiến thêm một cú sốc sau loạt vi phạm của các trọng tài nước này. Cụ thể, tòa án Istanbul mới đây đã gây ra một cơn địa chấn khi có lệnh bắt tạm giam Murat Ozkaya, Chủ tịch CLB Eyupspor, cùng bảy trọng tài vì cáo buộc "can thiệp kết quả thi đấu" trong một vụ cá cược quy mô lớn tại giải Super Lig. Điều này như thả thêm một hòn đá vào trong vũng lầy của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF).

Cuộc điều tra này lan rộng và cho thấy bê bối cá cược không chỉ dừng ở các quan chức mà còn lan sang cầu thủ và trọng tài. Dưới thời ông Ozkaya, Eyupspor từng gây tiếng vang khi thăng hạng Super Lig (VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) lần đầu tiên trong lịch sử năm 2024 sau khi chiêu mộ cựu danh thủ Arda Turan.

Ông Murat Ozkaya, Chủ tịch CLB Eyupspor

Trước vụ việc này, TFF từng công bố có tới 1.204 cầu thủ bị đưa vào diện xem xét, trong đó 27 người đang thi đấu ở Super Lig , gồm cầu thủ của Galatasaray, Besiktas và Trabzonspor. Một số cái tên nổi bật bị nêu gồm Ersin Destanoglu, Necip Uysal (Besiktas) hay Evren Eren Elmalı (Galatasaray).

Thậm chí, những vị vua áo đen cũng không tránh khỏi liên quan. Trong một công bố khác, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phải lao đao khi cuộc điều tra kéo dài 5 năm phơi bày sự thật chấn động khi 371 trong tổng số 571 trọng tài có tài khoản cá cược, trong đó 152 người vẫn đang làm nhiệm vụ. Điều này còn dẫn đến 149 trọng tài bị xử lý kỷ luật, hơn 40 quan chức trận đấu buộc phải từ chức.

TFF tuyên bố sẽ "làm sạch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ từ gốc rễ", song dư luận nhận định bê bối này sẽ còn kéo dài, trở thành một trong những vụ tiêu cực lớn nhất lịch sử của Super Lig.