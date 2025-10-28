HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mourinho đã đúng về sự trong sạch của trọng tài bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Hậu chia tay bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ của Mourinho, bê bối rúng động với 371/571 trọng tài bóng đá nước này dính vào cá cược.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang lao đao khi cuộc điều tra kéo dài 5 năm phơi bày sự thật chấn động: 371 trong tổng số 571 trọng tài có tài khoản cá cược, trong đó 152 người vẫn đang làm nhiệm vụ.

Từ lâu, HLV Jose Mourinho, khi bắt đầu dẫn dắt Fenerbahce từ mùa hè 2024, đã nhiều lần lên tiếng về "căn bệnh hệ thống" trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước những lời nói đó, ông liên tục bị phạt và cấm chỉ đạo vì thẳng thắn chỉ ra rằng Super Lig "đầy rẫy bất ổn và tiêu cực". Khi ấy, không ít người cho rằng Mourinho nói quá, nhưng kết quả điều tra của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) nay đã chứng minh "Người đặc biệt" đúng.

Mourinho đã đúng về sự trong sạch của trọng tài bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Mourinho nhiều lần chỉ trích về bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

"Chúng tôi đang thi đấu với một hệ thống, đối đầu cả một hệ thống là điều khó khăn nhất" - HLV Fenerbahce bày tỏ sau chiến thắng 3-2 của Fenerbahce trước Trabzonspor hồi 11-3-2024.

Những chỉ trích của Mourinho còn buộc TFF phải mời trọng tài người Slovenia cầm còi trận "siêu kinh điển" Fenerbahce với Galatasaray hồi tháng 2 năm nay.

Theo báo cáo mới đây của TFF, 42 trọng tài đặt cược hơn 1.000 trận, thậm chí có người thực hiện tới 18.227 kèo. TFF xác nhận trong số này có 7 trọng tài hạng Nhất, 15 trợ lý cấp cao cùng hàng chục người ở các hạng đấu thấp hơn.

Mourinho đã đúng về sự trong sạch của trọng tài bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Chủ tịch TFF Ibrahim Hacıosmanoglu tổ chức họp báo trước bê bối trọng tài

Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch TFF Ibrahim Hacıosmanoglu phải tổ chức họp báo khẩn tại Istanbul, tuyên bố "làm sạch mọi thứ bị vấy bẩn" và cam kết trừng phạt nghiêm khắc theo chuẩn quy định của FIFA, UEFA, bao gồm cấm hành nghề đến 3 năm và phạt tiền tối đa 100.000 franc Thụy Sĩ (hơn 3,3 tỉ đồng).

Ngoài ra, các CLB lớn đồng loạt phản ứng khi Besiktas gọi đây là "thời khắc mở ra kỷ nguyên trong sạch mới";; Trabzonspor nhấn mạnh "đây là cơ hội khôi phục công lý". Chủ tịch đội bóng cũ của Mourinho, Fenerbahce - Sadettin Saran nói thẳng: "Đây là cú sốc, là nỗi đau, nhưng cũng là tín hiệu hy vọng, bởi bóng tối cuối cùng đã được kéo ra ánh sáng".

Trước công bố này, các công tố viên đã mở cuộc điều tra hình sự từ tháng 4, làm rõ liệu những trọng tài này có đặt cược vào chính các trận họ điều hành hay không. Dư luận nước này cũng yêu cầu tạm dừng toàn bộ giải quốc nội cho đến khi có kết luận để bảo đảm tính liêm chính.

Từng là niềm tự hào với chức vô địch UEFA Cup 2000 của Galatasaray và hạng ba World Cup 2002, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ giờ chìm trong khủng hoảng vì bạo lực, thiên vị và bê bối tài chính.

Sau "cơn bão cá cược trọng tài", TFF sẽ buộc phải tiến hành cải tổ toàn diện: kiểm tra tài chính độc lập cho trọng tài, công khai tài khoản, siết giám sát VAR và thuê bên thứ ba quản lý công tác điều hành.

