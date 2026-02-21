Bóng đá Việt Nam hội quân sau kỳ nghỉ Tết

Tại V-League, hàng loạt đội bóng đã hội quân chỉ sau vài ngày nghỉ ngắn ngủi. Chiều 20-2 (tức mùng 4 Tết), CLB Hà Nội tổ chức buổi tập khai xuân hướng đến trận mở màn năm Âm lịch 2026 với Thể Công Viettel ở vòng 14.

Các cầu thủ CLB Hà Nội háo hức nhận lì xì trong buổi tập đầu năm (Ảnh: Hanoi Football Club)

Trong khi đó, thầy trò HLV Velizar Popov trở lại sân cỏ ngay từ mùng 3 Tết. Họ là một trong những tập thể có cuộc chạm trán sớm nhất khi tiếp đón CLB Thép Xanh Nam Định trong trận đá bù vòng 10 V-League 2025-2026. Với vị trí thứ 3 hiện tại trên bảng xếp hạng, Khuất Văn Khang và các đồng đội khát khao giành trọn 3 điểm trên sân nhà để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng.

Bên cạnh đó, nhiều đội bóng như Sông Lam Nghệ An, Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai hay PVF-CAND cũng đã có mặt tại đại bản doanh của mình nhằm chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Đáng chú ý, Công an Hà Nội là CLB có khoảng thời gian nghỉ Tết ngắn nhất. Dừng bước đáng tiếc ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, toàn đội phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để bước vào trận đá bù gặp Đông Á Thanh Hóa vào ngày 24-2.

CLB Công an TP HCM tập luyện trở lại từ chiều mùng 4 Tết (Ảnh: CLB Công an TP HCM)

Đối với bóng đá nữ, các cô gái futsal Việt Nam vừa khép lại chuyến tập huấn tại Nhật Bản bằng 2 trận giao hữu chất lượng với CLB Bardral Urayasu. Sau thất bại ở lượt đầu, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã điều chỉnh lối chơi và giành chiến thắng sát nút 3-2 trong màn tái đấu ngày 19-2.

Theo dự kiến, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 22-2 để bảo vệ ngôi hậu tại Giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á.

Tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 22-2 nhằm bảo vệ ngôi hậu khu vực (Ảnh: VFF)

Mặt khác, đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam hội quân từ mùng 2 Tết để hướng đến kết quả tốt nhất ở Asian Cup nữ 2026. Trước đó, 2 trận giao hữu gặp Trung Quốc cận Tết đã giúp ban huấn luyện và những nữ "chiến binh sao vàng" rút ra nhiều bài học quý báu. HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ sẽ tập luyện 10 ngày tại Hà Nội trước khi lên đường đến Úc vào ngày 27-2.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung trở lại sân cỏ từ mùng 2 Tết (Ảnh: VFF)

CLB Công an TP HCM đã hội quân và tập luyện trở lại. Sau khi bất ngờ gục ngã trước đại diện xứ Thanh ở vòng 13, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức cần hết sức tập trung trong phần còn lại của mùa giải.



