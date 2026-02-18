Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều CLB bóng đá hàng đầu châu Âu đồng loạt gửi lời chúc năm mới tới người hâm mộ Việt Nam. Đáng chú ý, các trang fanpage của Atletico Madrid, Tottenham Hotspur hay Borussia Dortmund đã "Việt hóa" thông điệp của mình bằng những hình ảnh, biểu tượng văn hóa rất riêng: từ tranh dân gian Đông Hồ, trang phục truyền thống cho đến không khí sum vầy của mâm cơm ngày Tết.

Fanpage CLB Atletico Madrid đăng bài chúc Tết cổ động viên Việt Nam

Ngôi sao CLB Liverpool chúc Tết Việt Nam bằng tiếng Việt

Khi những thương hiệu thể thao lớn nhất hành tinh dành thời gian nghiên cứu phong tục tập quán và cảm xúc của người hâm mộ bản địa, điều ấy cho thấy nước ta đang trở thành một thị trường bóng đá giàu tiềm năng và đầy cuồng nhiệt.

Việt Nam “All Stars” chạm trán các huyền thoại Man United trên sân vận động Hòa Xuân (Ảnh: Lễ hội Bóng đá Việt Nam - UK 2025)

Trước hết, Việt Nam là quốc gia có cộng đồng người hâm mộ bóng đá cực kỳ sôi động. Tương tác trên mạng xã hội của cổ động viên Việt luôn thuộc nhóm cao nhất khu vực, tạo nên "sức nóng" mà bất kỳ CLB nào cũng muốn chạm tới.

Quan trọng hơn, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây dẫn đến sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, nhóm khán giả sẵn sàng chi tiền cho áo đấu chính hãng, các gói bản quyền truyền hình hay sự kiện gặp gỡ cầu thủ.

Trong bóng đá hiện đại, người hâm mộ không chỉ là người xem mà là trung tâm của chiến lược thương mại toàn cầu. Và Việt Nam, với hơn 100 triệu dân cùng niềm đam mê bóng đá đặc biệt, rõ ràng là "mảnh đất vàng" đối với các "gã khổng lồ" châu Âu.

Vượt khỏi không gian mạng, dấu ấn của nước ta còn thể hiện ở những chuyến du đấu lịch sử.

Cổ động viên Việt từng có cơ hội chứng kiến những tên tuổi lớn như Arsenal, Man City hay Dortmund đọ sức cùng những "chiến binh sao vàng". Các trận giao hữu ấy phản ánh rõ nét sức hút của khán đài Việt Nam, nơi vé vào sân có thể "cháy sạch" chỉ trong vài giờ và bầu không khí luôn cuồng nhiệt như một lễ hội.

Năm 1996, 10 năm sau khi đất nước mở cửa hội nhập, ĐKVĐ Champions League lúc bấy giờ là Juventus có màn so tài với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây cũng là lần đầu tiên một "ông lớn" bóng đá châu Âu đặt chân đến quốc gia hình chữ S. Kết quả, "Bà đầm già thành Turin" giành chiến thắng 2-1, trong đó có một bàn thắng đẹp mắt của đội trưởng Gianluca Vialli (qua đời năm 2025).

Người lập công duy nhất cho Việt Nam là tiền vệ Võ Hoàng Bửu. Dù đội chủ nhà phải nhận thất bại, người hâm mộ vẫn thỏa mãn với trận giao hữu lịch sử này.

Mặt khác, bóng đá Việt Nam cũng đang chuyển mình mạnh mẽ ngay từ bên trong. Từ mùa giải 2024-2025, V-League chuyển sang thi đấu từ tháng 8 đến khoảng tháng 5 năm sau, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc áp dụng công nghệ VAR và mời các trọng tài quốc tế điều hành những trận quan trọng cũng đã giúp nền bóng đá trong nước ổn định hơn. Nhờ vậy, thành tích của đội tuyển quốc gia và U23 trong khu vực, thậm chí ở sân chơi châu Á, ngày càng tích cực.

Người hâm mộ háo hức khi các huyền thoại “Quỷ đỏ” đặt chân đến Việt Nam (Ảnh: Lễ hội Bóng đá Việt Nam - UK 2025)

Ngoài ra, các sự kiện quốc tế dần xuất hiện nhiều hơn. Mùa hè năm ngoái, đội hình huyền thoại Man United đã đến Đà Nẵng đấu Việt Nam "All Stars" trong khuôn khổ Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Anh quốc 2025. Những nỗ lực này khẳng định đất nước Đông Nam Á không còn đứng ngoài dòng chảy bóng đá toàn cầu.

Từ những lời chúc Tết mang đậm bản sắc nước nhà đến những khán đài chật kín người hâm mộ ở các trận giao hữu quốc tế, tất cả đều kể chung một câu chuyện: Việt Nam là một trong những thị trường sôi động và hấp dẫn nhất châu Á. Tình yêu bóng đá không còn dừng lại với những đêm thức trắng xem Ngoại hạng Anh hay Champions League mà đã trở thành sức hút đủ lớn để khiến các "gã khổng lồ" phải hướng về đất nước hình chữ S.



