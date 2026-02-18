HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Đằng sau lời chúc Tết của các CLB hàng đầu thế giới gửi đến cổ động viên Việt Nam là câu chuyện về khát vọng vươn mình của bóng đá nước nhà.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều CLB bóng đá hàng đầu châu Âu đồng loạt gửi lời chúc năm mới tới người hâm mộ Việt Nam. Đáng chú ý, các trang fanpage của Atletico Madrid, Tottenham Hotspur hay Borussia Dortmund đã "Việt hóa" thông điệp của mình bằng những hình ảnh, biểu tượng văn hóa rất riêng: từ tranh dân gian Đông Hồ, trang phục truyền thống cho đến không khí sum vầy của mâm cơm ngày Tết.

Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt - Ảnh 1.

Fanpage CLB Atletico Madrid đăng bài chúc Tết cổ động viên Việt Nam

Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt - Ảnh 2.

Ngôi sao CLB Liverpool chúc Tết Việt Nam bằng tiếng Việt

Khi những thương hiệu thể thao lớn nhất hành tinh dành thời gian nghiên cứu phong tục tập quán và cảm xúc của người hâm mộ bản địa, điều ấy cho thấy nước ta đang trở thành một thị trường bóng đá giàu tiềm năng và đầy cuồng nhiệt.

Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt - Ảnh 3.

Việt Nam “All Stars” chạm trán các huyền thoại Man United trên sân vận động Hòa Xuân (Ảnh: Lễ hội Bóng đá Việt Nam - UK 2025)

Trước hết, Việt Nam là quốc gia có cộng đồng người hâm mộ bóng đá cực kỳ sôi động. Tương tác trên mạng xã hội của cổ động viên Việt luôn thuộc nhóm cao nhất khu vực, tạo nên "sức nóng" mà bất kỳ CLB nào cũng muốn chạm tới. 

Quan trọng hơn, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây dẫn đến sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, nhóm khán giả sẵn sàng chi tiền cho áo đấu chính hãng, các gói bản quyền truyền hình hay sự kiện gặp gỡ cầu thủ.

TIN LIÊN QUAN

Trong bóng đá hiện đại, người hâm mộ không chỉ là người xem mà là trung tâm của chiến lược thương mại toàn cầu. Và Việt Nam, với hơn 100 triệu dân cùng niềm đam mê bóng đá đặc biệt, rõ ràng là "mảnh đất vàng" đối với các "gã khổng lồ" châu Âu.

Vượt khỏi không gian mạng, dấu ấn của nước ta còn thể hiện ở những chuyến du đấu lịch sử. 

Cổ động viên Việt từng có cơ hội chứng kiến những tên tuổi lớn như Arsenal, Man City hay Dortmund đọ sức cùng những "chiến binh sao vàng". Các trận giao hữu ấy phản ánh rõ nét sức hút của khán đài Việt Nam, nơi vé vào sân có thể "cháy sạch" chỉ trong vài giờ và bầu không khí luôn cuồng nhiệt như một lễ hội.

Năm 1996, 10 năm sau khi đất nước mở cửa hội nhập, ĐKVĐ Champions League lúc bấy giờ là Juventus có màn so tài với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây cũng là lần đầu tiên một "ông lớn" bóng đá châu Âu đặt chân đến quốc gia hình chữ S. Kết quả, "Bà đầm già thành Turin" giành chiến thắng 2-1, trong đó có một bàn thắng đẹp mắt của đội trưởng Gianluca Vialli (qua đời năm 2025). 

Người lập công duy nhất cho Việt Nam là tiền vệ Võ Hoàng Bửu. Dù đội chủ nhà phải nhận thất bại, người hâm mộ vẫn thỏa mãn với trận giao hữu lịch sử này.

Mặt khác, bóng đá Việt Nam cũng đang chuyển mình mạnh mẽ ngay từ bên trong. Từ mùa giải 2024-2025, V-League chuyển sang thi đấu từ tháng 8 đến khoảng tháng 5 năm sau, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. 

Việc áp dụng công nghệ VAR và mời các trọng tài quốc tế điều hành những trận quan trọng cũng đã giúp nền bóng đá trong nước ổn định hơn. Nhờ vậy, thành tích của đội tuyển quốc gia và U23 trong khu vực, thậm chí ở sân chơi châu Á, ngày càng tích cực.

Từ chuyện bóng đá châu Âu chúc Tết người Việt - Ảnh 4.

Người hâm mộ háo hức khi các huyền thoại “Quỷ đỏ” đặt chân đến Việt Nam (Ảnh: Lễ hội Bóng đá Việt Nam - UK 2025)

Ngoài ra, các sự kiện quốc tế dần xuất hiện nhiều hơn. Mùa hè năm ngoái, đội hình huyền thoại Man United đã đến Đà Nẵng đấu Việt Nam "All Stars" trong khuôn khổ Lễ hội Bóng đá Việt Nam - Anh quốc 2025. Những nỗ lực này khẳng định đất nước Đông Nam Á không còn đứng ngoài dòng chảy bóng đá toàn cầu.

Từ những lời chúc Tết mang đậm bản sắc nước nhà đến những khán đài chật kín người hâm mộ ở các trận giao hữu quốc tế, tất cả đều kể chung một câu chuyện: Việt Nam là một trong những thị trường sôi động và hấp dẫn nhất châu Á.

Tình yêu bóng đá không còn dừng lại với những đêm thức trắng xem Ngoại hạng Anh hay Champions League mà đã trở thành sức hút đủ lớn để khiến các "gã khổng lồ" phải hướng về đất nước hình chữ S.


Tin liên quan

Quế Ngọc Hải bế con, Phan Văn Đức bối rối cùng vợ chúc Tết bạn đọc Báo Người Lao Động

Quế Ngọc Hải bế con, Phan Văn Đức bối rối cùng vợ chúc Tết bạn đọc Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Trong khoảnh khắc sum họp bên gia đình, các tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức hay Trần Minh Vương không quên gửi lời chúc Tết may mắn đến với bạn đọc của Báo Người Lao Động

Đại sứ khối G4 đến chúc Tết tuyển bóng đá nữ

(NLĐO) - Đại sứ New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ (bốn nước G4) đã dành tặng món quà Xuân ý nghĩa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi trực tiếp đến chúc Tết và giao lưu cùng tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Xuân Trường gởi lời chúc Tết từ Hàn Quốc

(NLĐO) – “Mẹ, bố! Năm nay con không ăn Tết ở nhà bố mẹ đừng buồn nhé. Con chúc bố, mẹ, chị và đại gia đình mình có một năm mới dồi dào sức khoẻ, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ!", Xuân Trường chia sẻ trong những thời khắc giao thừa...

Đội tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam người hâm mộ mạng xã hội Đông Nam Á phong tục tập quán Lời chúc năm mới chúc Tết người Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo