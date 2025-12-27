HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bông Lúa Vàng 2025 – Hành trình gieo mầm, giữ lửa và làm mới cải lương Nam bộ

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Bông lúa vàng 2025 đã khép lại, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán đoạt giải nhất với số điểm 19,97 với nhân vật Lý Chiêu Hoàng - Độc thoại đêm

Bông Lúa Vàng 2025 – Hành trình gieo mầm, giữ lửa và làm mới cải lương Nam bộ - Ảnh 1.

6 thí sinh đã tranh tài tại vòng chung kết Bông lúa vàng 2025 thật sôi nổi

Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng biến chuyển, cải lương – loại hình sân khấu đặc trưng của Nam bộ – vẫn bền bỉ tồn tại, lặng lẽ lan tỏa và không ngừng tìm cách tự làm mới mình. Chung kết xếp hạng và Trao giải Bông Lúa Vàng 2025 – Tỏa sáng tài năng cải lương, diễn ra tại Nhà hát VOH và được truyền hình trực tiếp trên HTV1 cùng nhiều nền tảng số, không chỉ khép lại một mùa giải mà còn mở ra một lát cắt sinh động về sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay.

32 năm Bông Lúa Vàng – từ một cuộc thi đến một thiết chế văn hóa

Ra đời và duy trì suốt 32 năm, Bông Lúa Vàng không đơn thuần là một sân chơi phát hiện tài năng, mà đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc biệt của cải lương Nam bộ. Qua từng mùa giải, cuộc thi kiên trì với sứ mệnh tìm kiếm, bồi dưỡng và trao cơ hội tỏa sáng cho những giọng ca trẻ, đồng thời giữ gìn chuẩn mực nghề nghiệp, bản sắc thẩm mỹ và tinh thần nhân văn của cải lương truyền thống.

Bông Lúa Vàng 2025 – Hành trình gieo mầm, giữ lửa và làm mới cải lương Nam bộ - Ảnh 2.

Các thí sinh được trao giải trong đêm thi chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2025

Năm 2025, hành trình ấy càng cho thấy chiều sâu khi cuộc thi thu hút hơn 500 thí sinh trên khắp cả nước, lần đầu mở rộng điểm sơ tuyển tại Kiên Giang (cũ), phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của cải lương trong cộng đồng mộ điệu. Qua các vòng thi "Gieo hạt – Mạ non – Trổ đòng – Lúa vàng", chỉ còn 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chung kết xếp hạng – những "người chèo đò" trẻ trên dòng sông cải lương đương đại.


Chung kết – nơi tài năng đối thoại với truyền thống

Điểm đáng ghi nhận ở Chung kết Bông Lúa Vàng 2025 không chỉ nằm ở kết quả xếp hạng, mà ở chất lượng nghệ thuật của từng trích đoạn dự thi. Sáu thí sinh mang đến sáu sắc thái khác nhau: từ nội tâm lắng sâu trong Độc thoại đêm, bi kịch đời người ở Tìm lại cuộc đời, khí phách anh hùng qua Khí tiết Bùi Thị Xuân, đến nỗi niềm vọng cổ của Dạ cổ hoài lang, bi kịch sử thi Hòn vọng phu hay không khí quyền lực – biến động trong Biến loạn vương triều.

Bông Lúa Vàng 2025 – Hành trình gieo mầm, giữ lửa và làm mới cải lương Nam bộ - Ảnh 3.

Thí sinh Trần Văn Vàng đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất và phong cách ấn tượng trong vòng thi chung kết xếp hạng.

Mỗi tiết mục không chỉ là phần thi, mà còn là cuộc đối thoại giữa cá nhân nghệ sĩ trẻ với di sản cải lương: họ học cách giữ đúng làn hơi, nhịp phách, tinh thần tuồng tích, nhưng đồng thời phải bộc lộ cá tính, tư duy diễn xuất và cảm xúc đương đại. Chính ở điểm giao thoa này, Bông Lúa Vàng tiếp tục khẳng định vai trò "bệ phóng" chứ không phải "khuôn đúc" cho tài năng trẻ.

Ban giám khảo – người giữ chuẩn mực và truyền lửa nghề

Sự hiện diện của Hội đồng giám khảo gồm NSND Phượng Loan, NSND Thanh Nam, ThS – NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Lê Tứ, NS Thanh Hằng tạo nên một trụ cột chuyên môn vững chắc cho mùa giải. Không chỉ "cầm cân nảy mực", các giám khảo còn trực tiếp truyền kinh nghiệm, chỉnh sửa từng chi tiết về ca, diễn, hình thể và cảm xúc cho thí sinh qua mỗi vòng thi.

Những lời nhận xét thẳng thắn nhưng đầy ân tình nghề nghiệp đã giúp thí sinh nhìn rõ hơn con đường mình đi, hiểu rằng thành công trong cải lương không đến từ hào quang nhất thời, mà từ sự rèn luyện bền bỉ và lòng trung thành với nghề.

Bông Lúa Vàng 2025 – Hành trình gieo mầm, giữ lửa và làm mới cải lương Nam bộ - Ảnh 4.

Thêm một thế hệ nghệ sĩ trẻ xuất thân từ cuộc thi "Bông lúa vàng" sẽ vào nghề với tài năng ca diễn xuất sắc

Khi khán giả trở thành một phần của cuộc thi

Một điểm nhấn quan trọng của Bông Lúa Vàng 2025 là vai trò chủ động của khán giả. Thông qua các hình thức bình chọn trực tiếp tại nhà hát và trên fanpage, những giải thưởng như Phong cách ấn tượng hay Thí sinh được yêu thích nhất đã đưa công chúng trở thành một phần của hành trình đánh giá nghệ thuật.

Điều này cho thấy cải lương không chỉ tồn tại trong không gian sân khấu truyền thống, mà đang thích nghi mạnh mẽ với môi trường truyền thông số, mở rộng cộng đồng khán giả trẻ và tạo thêm động lực cho nghệ sĩ trong thời đại mới.

Bông Lúa Vàng – giữ lửa cho hôm nay, gieo mầm cho ngày mai

Khép lại Chung kết xếp hạng Bông Lúa Vàng 2025 là khoảnh khắc tân quán quân nâng cao chiếc cúp danh giá – một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự tiếp nối thế hệ của cải lương Việt Nam. Nhưng hơn cả danh hiệu, điều đọng lại chính là niềm tin: cải lương vẫn đang sống, đang chuyển động và đang tìm được những người kế tục xứng đáng.

Trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa và truyền thông hiện đại, Bông Lúa Vàng tiếp tục chứng minh rằng: khi được đầu tư nghiêm túc, tổ chức bài bản và đặt trên nền tảng giá trị truyền thống, nghệ thuật cải lương hoàn toàn có thể tỏa sáng bằng chính bản sắc của mình.

Giải Nhất: Nguyễn Thị Hồng Toán -cựu sinh viên lớp cao đẳng diễn viên sân khấu kịch hát K2 của Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ đã xuất sắc được trao giải Quán quân Bông lúa vàng 2025. Cô được nhận xét có chất giọng đặc sắc, trữ tình và diễn xuất bản lĩnh vai Lý Chiêu Hoàng trong vở "Độc thoại đêm" của tác giả Lê Duy Hạnh.

• Giải Nhì: Huỳnh Kim Tho đoạt giải nhì với trích đoạn "Biến loạn vương triều" (tác giả Ngô Quốc Khánh)

• Giải Ba: Lâm Chí Ngoán đoạt giải ba với trích đoạn "Dạ cổ hoài lang" (tác giả Lâm Dũng).

• Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Tuyết, Lê Anh Nam và Trần Văn Vàng


