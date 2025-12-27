HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025: Lan tỏa hạt mầm yêu thương

Thanh Hiệp (ảnh BTC cung cấp)

(NLĐO) - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã để lại nhiều dư âm đẹp

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025: Lan tỏa hạt mầm yêu thương - Ảnh 1.

Các thí sinh đoạt giải cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Sau sức lan tỏa tích cực từ lễ trao giải đợt 1, Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương" tiếp tục ghi dấu ấn đẹp bằng lễ trao giải đợt 2, diễn ra sáng 27-12 tại trụ sở Báo Phụ nữ TP HCM. Cuộc thi do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ, đang dần trở thành một không gian văn hóa ý nghĩa, nơi những trang sách được thắp sáng bằng giọng kể hồn nhiên, chân thật của thiếu nhi khắp mọi miền.

Buổi lễ trao giải diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi và đầy cảm xúc, với sự tham dự của lãnh đạo Báo Phụ nữ TP HCM, nhà văn Văn Thành Lê – Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP HCM, các bậc phụ huynh cùng những thí sinh có video dự thi và đoạt giải đợt 2. Những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn, những chia sẻ mộc mạc về thói quen đọc sách, về lý do chọn tác phẩm dự thi… đã khiến buổi lễ không chỉ là trao giải, mà thực sự trở thành ngày hội của tình yêu sách.

Là thành viên Ban Giám khảo, nhà văn Văn Thành Lê đánh giá cao tính chân thật và sức lan tỏa của cuộc thi:

"Khi xem các clip dự thi, tôi nhận thấy các bạn đọc thật và cảm nhận thật, chứ không phải diễn hay sắp xếp theo kịch bản, cũng không chạy theo thành tích. Những cuốn sách được lựa chọn rất đa dạng, từ văn học, lịch sử đến sách kỹ năng, khoa học; vừa có những tác phẩm kinh điển, vừa có nhiều đầu sách mới, cho thấy các em có khả năng cập nhật và không bị một màu".

Ở đợt 2, nhiều thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng kể chuyện. Giọng kể tự nhiên hơn, mạch lạc hơn, biết nhấn nhá cảm xúc, thể hiện sự đồng cảm với nhân vật. Không ít bài dự thi được đầu tư sáng tạo về hình thức thể hiện, mang đến những cách tiếp cận nhẹ nhàng mà sâu sắc, lan tỏa các thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn từ sách.

Sau quá trình chấm chọn công tâm dựa trên các tiêu chí: nội dung câu chuyện, giọng kể, khả năng sáng tạo, kỹ năng thể hiện và mức độ lan tỏa thông điệp, Ban Giám khảo đã công bố kết quả đợt 2:

• Giải Nhất: Bé Hồ Minh Châu – Thần dược của Kay

• Giải Nhì (2 giải): Bé Phạm Minh Bảo Ngọc – Tuổi thơ dữ dội; bé Nguyễn Cao Thanh Trúc – Búp sen xanh

• Giải Ba: Bé Lê Bảo Nhi – Điều ước thủy tinh

• Giải Khuyến khích:

• Bé Phạm Ngọc Lan Anh – Cây cam ngọt của tôi

• Bé Chu Bích Ngọc – Coco Chanel

• Bé Lê Đặng Diệp Nhi – Võ Thị Sáu

• Giải phụ – Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng: Bé Nguyễn Cao Thanh Trúc

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025: Lan tỏa hạt mầm yêu thương - Ảnh 2.

Giải nhất thuộc về bé Hồ Minh Châu

Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ tiếp tục bước vào Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026. Đặc biệt, tất cả thí sinh tham gia đợt 2 đều nhận được voucher mua sách, như một lời khích lệ cho tình yêu đọc sách và tinh thần đồng hành cùng văn hóa đọc.

Sau 6 tháng phát động (từ tháng 6-2025 đến nay), cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ huynh và thiếu nhi từ bậc tiểu học đến THCS trên nhiều tỉnh, thành. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 5 tuổi, nguồn sách được lựa chọn vô cùng đa dạng về nội dung và thể loại. Mỗi em một cách kể, một sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: truyền cảm hứng đọc sách cho bạn bè đồng trang lứa.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Phạm Thị Vân Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM – chia sẻ đầy tâm huyết: "Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng gắn với điện thoại nhiều hơn sách, chúng tôi thật sự trăn trở. Cuộc thi này được hình thành từ mong muốn đi đường dài, tạo ra và nuôi dưỡng giá trị đọc sách cho các em. Điều khiến chúng tôi vui nhất là qua mỗi đợt thi, các em đã thực sự thẩm thấu từ trang sách, rút ra những bài học rất có giá trị – từ kiến thức, tấm gương vượt khó đến lòng nhân ái. Như vậy, chúng tôi đã cùng các em tạo ra những giá trị sống từ sách".

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025: Lan tỏa hạt mầm yêu thương - Ảnh 3.

Giải nhì thuộc về bé Phạm Minh Bảo Ngọc và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc

Một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng là bé Hồ Minh Châu, giải Nhất đợt 2. Em chia sẻ lý do chọn Thần dược của Kay: đó là cuốn sách vừa cung cấp kiến thức về cơ thể người, vừa hài hước, gần gũi, giúp việc học trở nên như một trò chơi khám phá thú vị. Khi đọc lại để chuẩn bị bài dự thi, Minh Châu còn nhận ra cách tác giả Adam Kay biến tri thức thành niềm vui, khiến em càng yêu sách hơn và muốn chia sẻ điều đó với bạn bè.

Từ những câu chuyện nhỏ được kể bằng giọng trong veo của trẻ thơ, Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 đang từng bước gieo những "hạt mầm yêu thương" bền bỉ. Ở đó, sách không chỉ là tri thức, mà còn là cầu nối giữa con trẻ và gia đình, giữa hôm nay và mai sau, để văn hóa đọc được nuôi dưỡng bằng cảm xúc, sự sẻ chia và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.


Tin liên quan

Tỉ lệ đọc sách chữa lành tăng hơn 30% nửa đầu năm 2025

Tỉ lệ đọc sách chữa lành tăng hơn 30% nửa đầu năm 2025

(NLĐO) - Xu hướng đọc sách chữa lành, kết hợp minigame, thử thách, chia sẻ trực tuyến giúp kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng cảm hứng đọc lâu dài đang gia tăng

Khơi dậy niềm đam mê và hứng thú đọc sách

(NLĐO)- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tối 17-4 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, với sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025
