Kinh tế

Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Dù doanh số tăng mạnh trong dịp siêu sale, các nhà bán online vẫn hết sức lo ngại trước tình trạng boom hàng, trả hàng đến mức báo động

Dịp siêu sale 11-11 vừa qua tiếp tục "làm nóng" thị trường thương mại điện tử khi các sàn đồng loạt tung ưu đãi lớn, kích cầu mạnh mẽ và giúp nhiều cửa hàng tăng doanh thu cuối năm. Tuy nhiên, phía sau sự nhộn nhịp đó là nỗi lo ngày càng lớn của nhà bán: đơn hoàn tăng vọt, hàng bị boom nhiều hơn, khiến họ vừa mừng vừa lo.

Boom hàng, trả hàng đến mức báo động

Anh Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Mai (kinh doanh sản phẩm nhà bếp bằng gỗ trên các sàn TMĐT), cho biết đợt 11-11 là cơ hội tốt để cải thiện doanh số sau thời gian giữa năm khá trầm lắng. Dẫu vậy, nỗi lo của anh nằm ở tỉ lệ trả hàng tăng đột biến. "Cứ 100 đơn thì có đến 10 đơn bị trả về, chủ yếu do hàng bị vỡ khi vận chuyển. Tỉ lệ hoàn cao khiến uy tín gian hàng giảm, chi phí hoàn trả đều do shop chịu và lợi nhuận bị bào mòn đáng kể" – anh Hòa chia sẻ.

Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách - Ảnh 1.

Chủ shop chưa kịp mừng vì bán được hàng đã nhận lại hàng chục kiện hàng bị khách trả lại

Trong ngành thời trang, tình trạng này còn phức tạp hơn. Chị Trần Thu Thủy, chủ một shop thời trang online, cho biết tỉ lệ trả đơn trong đợt 11-11 lần này gần 15%, mức cao nhất từ đầu năm, đến mức nền tảng phải gửi cảnh báo yêu cầu shop rà soát quy trình bán hàng. Khách trả hàng vì nhiều lý do: đặt sai size, boom hàng, chờ lâu, hoặc sản phẩm không như kỳ vọng...

Nhà bán đau đầu vì boom hàng và trả hàng trong dịp siêu sale cuối năm - Ảnh 1.

Không ít nhà bán đau đầu vì tình trạng khách boom hàng, trả hàng trong dịp siêu sale

"Nhân viên phải đóng gói liên tục, chỉ chậm vài tiếng là bị sàn phạt vì chuẩn bị hàng không kịp. Có trường hợp khách đồng ý đổi sang màu khác do hết size nhưng khi nhận lại trả về vì… không đúng màu. Nhiều đơn hoàn đi hoàn lại 2 lần, hàng chưa kịp về kho nên không biết tình trạng ra sao, trong khi quần áo để lâu là lỗi, xấu mẫu, cuối cùng lại phải xả lỗ" – chị Thủy nói.

Nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách

Trước áp lực trả hàng, nhiều nhà bán đành kèm theo lời nhắn "cầu xin" trong mỗi đơn hàng gửi đi. Một shop giày để tờ giấy nhỏ: "Nếu sản phẩm có vấn đề, mong anh/chị liên hệ shop trước. Nếu buộc phải hoàn, xin vui lòng chọn lý do 'không còn nhu cầu sử dụng' để shop đỡ một phần chi phí phạt". Những mẩu giấy này lan truyền mạnh trên mạng xã hội, phản ánh phần nào sự bế tắc của nhà bán trong mùa sale.

Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách - Ảnh 2.
Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách - Ảnh 3.
Boom hàng, trả hàng đến mức báo động, nhiều chủ shop gửi thư "cầu xin" khách - Ảnh 4.

Nhiều nhà bán đành kèm theo lời nhắn "cầu xin" trong mỗi đơn hàng gửi đi.

Không chỉ người bán chịu áp lực, shipper cũng là đối tượng vất vả nhất giai đoạn cao điểm. Anh Nguyễn Quang Thành, shipper tại khu vực Hiệp Bình (TP HCM), kể ngày 11-11 có khách đặt quá nhiều đơn, đã thanh toán online nhưng đến khi nhận hàng lại… không nhớ đã đặt, nghi ngờ shipper giao nhầm và tranh luận qua lại rất mất thời gian.

Nhiều trường hợp khách nhận cuộc gọi giao hàng rồi báo "không còn nhu cầu". "Mùa sale chạy cực lắm, từ sáng tới tối mới xong một đợt giao. Chỉ cần vài đơn bị boom là mất cả buổi vì phải quay đầu chở hàng về, chưa kể nhiên liệu, thời gian và công sức đều đội lên" – anh Thành chia sẻ.

