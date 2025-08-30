HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Được chơi trên sân nhà và 2 lần dẫn bàn, thế nhưng, Man United vẫn phải nhờ đến quả phạt đền cuối trận để giành trọn 3 điểm trước tân binh Burnley.

Mệnh lệnh phải thắng sau hai lượt trận mở màn dưới sức tại Ngoại hạng Anh thôi thúc Man United đến cực độ ở trận đối đầu Burnley tối 30-8. Sức ép từ hơn 70.000 khán giả Old Trafford giúp "Quỷ đỏ" nhập cuộc đầy hứng khởi.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền- Ảnh 1.

Casemiro đánh đầu và được Josh Cullen ghi bàn "hộ"

Sau nhiều pha hãm thành, đội chủ nhà bất ngờ mở tỉ số ở phút 27 nhờ… sự trợ giúp của đối thủ. Từ pha đá phạt của Bruno Fernandes, Casemiro đánh đầu đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Burnley. Bóng dội ra nhưng tiền vệ đội trưởng Josh Cullen lại lóng ngóng để bóng chạm đầu, bay ngược vào lưới nhà, "biếu không" cho Man United bàn thắng mở tỉ số 1-0.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền- Ảnh 2.

Matheus Cunha dính chấn thương rời sân sớm khiến Man United âu lo

Tuy nhiên, niềm vui của HLV Ruben Amorim nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Đầu hiệp hai, phút 55, Burnley tổ chức phản công sắc bén và Jacob Bruun Larsen có pha kiến tạo để Lyle Foster thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Altay Bayindir, gỡ hòa 1-1.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền- Ảnh 3.

Burnley liên tiếp ghi bàn...

Chỉ hai phút sau, cầu trường Old Trafford lại bùng nổ. Diogo Dalot dâng cao bên cánh trái, chuyền bóng thuận lợi để Bryan Mbeumo đệm cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man United. Sự phấn khích của đội chủ nhà chưa kéo dài lâu thì hàng thủ lại bộc lộ sơ hở. 

Phút 66, Jaidon Anthony chớp thời cơ trong vòng cấm, sút tung lưới Bayindir, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền- Ảnh 5.

Bryan Mbeumo cũng có cơ hội ăn mừng bàn thắng

Khoảng thời gian còn lại, Amorim tung nhiều quân bài tấn công nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Burnley. Thủ môn Martin Dúbravka nhiều lần cứu thua xuất sắc, khiến mọi nỗ lực của Benjamin Sesko, Mason Mount hay Bryan Mbeumo trở nên vô nghĩa.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền- Ảnh 6.

Bruno Fernandes ghi bàn quyết định phút 90+6

Những tưởng trận hòa là kết cục bất khả kháng thì kịch tính bùng nổ ở phút bù giờ. Phút 90+6, Amad Diallo đột phá khiến hậu vệ Burnley phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR và cho Man United được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Bruno Fernandes đánh lừa được thủ môn Martin Dúbravka, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man United trong sự vỡ òa của sân Old Trafford.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền- Ảnh 7.

Man United thắng thót tim trên sân nhà

Ba điểm quý giá giúp thầy trò Ruben Amorim vượt khó ở vòng đấu thứ ba Ngoại hạng Anh, thêm tự tin nghĩ đến chiến thắng sau khởi đầu không như mong đợi. Với Burnley, thất bại phút cuối đầy tiếc nuối nhưng màn trình diễn quả cảm cho thấy đội bóng này hoàn toàn có thể trở thành "kẻ ngáng đường" khó chịu ở mùa giải năm nay.

vòng 3 Ngoại hạng Anh Man United 3-2 Burnley Bryan Mbeumo Bruno Fernandes Jaidon Anthony Man United
