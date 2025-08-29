HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man United sa chân vào vũng lầy

Đ.Linh

Man United sa chân không lối thoát ở League Cup khi thua thảm dưới tay Grimsby Town - đội bóng đang chơi ở Giải Hạng tư và kém chính họ đến 56 bậc.

Man United của Ruben Amorim tung ra đội hình trị giá gần 400 triệu bảng Anh, bao gồm cả hàng công "khủng" vừa chiêu mộ với Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo… Đội hình vượt trội như vậy nhưng "Quỷ đỏ" vẫn thua bạc nhược sau khi để đối thủ hạng dưới có tổng giá trị chỉ hơn 3 triệu bảng áp đảo trong phần lớn trận đấu.

Hình ảnh đáng quên nhất không nằm ở loạt sút luân lưu, nơi cả Cunha lẫn Mbeumo cùng sút hỏng khiến Man United thua chung cuộc 11-12. "Gã khổng lồ nước Anh" trước đó chơi bóng vật vờ với tinh thần rệu rã trong 75 phút, để Grimsby Town sút thủng lưới 4 lần (2 bàn không được công nhận) rồi Mbeumo và Maguire mới kịp gỡ hòa.

Man United sa chân vào vũng lầy - Ảnh 1.

Man United là đội bóng đắt giá nhất từng bị loại sớm ở League Cup. (Ảnh: EFL)

Ruben Amorim được kỳ vọng nhiều khi gia nhập sân Old Trafford và mang theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3 từng giúp ông thành công ở Sporting Lisbon. Tuy vậy, Premier League và bóng đá Anh là một hệ thống khác biệt, khó có "đất diễn" cho một Man United chỉ cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu hiệu quả, phòng ngự rời rạc.

Chứng kiến bộ ba Sesko - Cunha - Mbeumo lạc lõng, bất lực trước hàng thủ Grimsby Town, người ta chợt nhận ra không phải những Rashford, Garnacho, Sancho, Antony sa sút phong độ khi tất cả còn rất trẻ, mà chính Amorim và triết lý bóng đá của ông đã làm thui chột dàn sao tài năng một thời này. Amorim bảo thủ, ai cũng biết, khi HLV người Bồ Đào Nha khăng khăng giữ sơ đồ 5 hậu vệ dù đội bóng ngày càng mất cân bằng. Cầu thủ sáng tạo Bruno Fernandes bị bó buộc trong cấu trúc rắc rối của ông thầy đồng hương trong lúc hàng tiền vệ Man United luôn cứ như phải chơi "chấp người" khi đồng đội tuyến trên "khát" bóng.

Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Man United đang cạn dần. Sau mùa giải trước rơi xuống tận vị trí 15 và mất suất dự cúp châu Âu, "Quỷ đỏ" bước vào mùa mới với nhiều kỳ vọng nhưng lại tiếp tục sa lầy. League Cup vốn chỉ là giải đấu thứ yếu nhưng thất bại trước Grimsby Town cho thấy nếu Ruben Amorim không chịu thay đổi, Man United sẽ tiếp tục trượt dài.

Trận gặp Burnley ở vòng 3 Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này, vì thế, mang ý nghĩa của một "tối hậu thư" dành cho Amorim dù dàn lãnh đạo CLB chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào. Một chiến thắng là chưa đủ, bởi điều CĐV cần và chờ đợi được chứng kiến là sự thay đổi, là dấu hiệu tích cực trong lối chơi của đội bóng.

Man United League Cup Grimsby Town Ruben Amorim Ngoại hạng Anh
