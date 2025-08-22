HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Bữa cơm kết nối yêu thương

Bài và ảnh: Mai Chi

Từ năm 2022 đến nay, Nhà hàng Hoa Nắng Bên Sông đều đặn 2 - 3 tháng/lần tổ chức những bữa cơm cho người khó khăn

 Thưởng thức bữa trưa trong khuôn viên thoáng mát bên bờ sông của nhà hàng Hoa Nắng Bên Sông, bà Lâm Kim Em (ngụ phường An Phú Đông, TP HCM) hào hứng giơ bàn tay làm ký hiệu số 1 với ban tổ chức chương trình "Cơm trưa kết nối yêu thương".

Ở tuổi ngoài 70, bà Kim Em hiện sống cùng vợ chồng con trai trong căn phòng trọ chật hẹp. Con trai bà làm thợ sơn nước, con dâu phụ quán ăn, thu nhập ít ỏi, vừa phải phụng dưỡng mẹ già vừa nuôi con nhỏ nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. "Chạy ăn ba bữa mỗi ngày đã khó, được ngồi ăn tại nhà hàng thế này quả thật là điều hiếm hoi" - bà xúc động. Trước suất cơm gà nóng hổi do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, bà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, nụ cười ánh lên niềm vui giản dị.

Cũng có mặt tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan tranh thủ đạp xe đến sau khi xong "ca sáng" nhặt ve chai quanh khu phố. Đang chống chọi với căn bệnh giãn tĩnh mạch khiến đôi chân sưng phù, đau nhức nhưng bà vẫn phải rong ruổi 2 buổi sáng - chiều để kiếm sống.

Thu nhập chưa đến 100.000 đồng/tuần, bà Lan chỉ dám ăn uống tạm bợ: khi thì cơm nguội, gói xôi thay bữa, khi thì mì ăn liền, chiếc bánh qua ngày. Bữa ăn trong nhà hàng là điều bà chưa từng dám nghĩ tới.

Hôm ấy, nhận giấy mời, bà Lan vẫn ngần ngại đứng ngoài cửa, chỉ muốn xin suất mang về để chia cho 2 bữa ăn cả trưa và tối. "Thấy tôi khó khăn, bà con chòm xóm, chính quyền địa phương cũng thường đùm bọc, cho gạo, cho thực phẩm… Sự quan tâm ấy khiến tôi thấy rất ấm lòng" - bà bày tỏ.

Bữa cơm kết nối yêu thương - Ảnh 1.

Ông Lương Chánh Định, Chủ tịch Công đoàn phường An Phú Đông, thăm hỏi khách mời tham gia chương trình “Cơm trưa kết nối yêu thương”

Chương trình "Cơm trưa kết nối yêu thương" do Công đoàn, Đoàn Thanh niên phường An Phú Đông phối hợp cùng nhà hàng Hoa Nắng Bên Sông tổ chức cuối tuần qua đã phục vụ 250 suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo, người neo đơn, bệnh tật, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn trên địa bàn.

Ông Lương Chánh Định - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường An Phú Đông - cho biết chương trình là dịp để những người gặp khó khăn trong cuộc sống tề tựu, dùng chung bữa cơm trưa đầm ấm. Đây cũng là dịp để các tổ chức, đoàn thể ở phường thể hiện sự sẻ chia, đồng hành với người dân địa phương trên tinh thần không có ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian tới, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội sẽ tiếp tục được phường đẩy mạnh nhằm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường đề ra, cũng như để thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước sắp tới.

Ông Lê Hoàng Tú, Giám đốc nhà hàng Hoa Nắng Bên Sông, cho hay từ năm 2022 đến nay, nhà hàng đều đặn 2 - 3 tháng/lần tổ chức những bữa cơm cho người khó khăn, mỗi lần khoảng 250 - 270 khách.

"Chúng tôi không phát suất mang về mà mời bà con dùng bữa trực tiếp tại nhà hàng. Ở đây, họ vừa có dịp nghỉ chân, tham quan vừa được trải nghiệm sự phục vụ chu đáo. Khi đồng hành cùng các đoàn thể địa phương, chúng tôi tin chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ và đến được đúng những người cần được chăm lo" - ông Tú kỳ vọng.


