Chuyện thường ngày ở phường, xã: Niềm vui lan tỏa ở Bình Thới

Trưa 13-8, trong căn nhà nằm giữa con hẻm nhỏ trên đường Hàn Hải Nguyên, phường Bình Thới, TP HCM, bà Koong Thị Mùi đứng nép sát bên chồng, đôi mắt hoe đỏ, rưng rưng nhìn ngôi nhà vừa được sửa sang.

Hơn 10 năm qua, gia đình 7 người chen chúc trong căn nhà mái tôn ọp ẹp, gác gỗ mục nát, cửa trước cửa sau hư hỏng. Mỗi trận mưa lớn là nước tràn vào, làm mọi thứ trong nhà ướt sũng. Bà Mùi và chồng đã tuổi cao, không có thu nhập ổn định. Năm người con, trong đó 1 người bị bệnh không thể lao động, 3 người khác thất nghiệp, chỉ còn cô con gái lớn làm thuê buôn bán đồ điện với thu nhập bấp bênh.

Giấc mơ về một mái nhà chắc chắn, nền cao ráo, tưởng chừng quá xa vời với gia đình. Nhưng rồi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Bình Thới đến khảo sát, lắng nghe nỗi lo chất chứa của bà. Và rồi, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Trụ trì Chùa Liên Hoa, đồng ý tài trợ toàn bộ kinh phí sửa chữa 40 triệu đồng.

Vợ chồng bà Koong Thị Mùi tại lễ bàn giao ngôi nhà sau khi sửa chữa

Ngày 21-7-2025, tiếng búa, tiếng máy vang lên khắp con hẻm. Người dân hiếu kỳ ghé mắt nhìn, những thanh gỗ cũ được tháo ra, từng viên ngói mới đặt lên mái. Gần 1 tháng sau, căn nhà đã khoác lên mình diện mạo mới, mái chắc chắn, nền cao ráo, cửa trước cửa sau vững vàng. Trong buổi bàn giao hôm nay, bà Mùi siết chặt tay chồng, nước mắt lăn dài trên má. "Tôi rất vui, rất biết ơn, từ nay, gia đình không còn lo mưa nắng nữa" - bà nói, giọng nghẹn lại.

Tại buổi lễ bàn giao ngôi nhà sau khi sửa chữa, bà Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới, trao tận tay gia đình bà Mùi những phần quà thiết yếu, như gửi gắm sự thấu hiểu và sẻ chia cho từng giọt mồ hôi, từng nỗi nhọc nhằn.

Niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở bà Mùi mà gia đình bà Bùi Bích Vân, cư ngụ trong con hẻm nhỏ trên đường Hòa Bình, cũng nhận được sự hỗ trợ. Trước đây, 4 thành viên trong gia đình (gồm vợ chồng, con gái và cháu trai lớp 11) sống trong căn nhà mái tôn cũ, gác gỗ mục nát, nền thấp hơn mặt đường. Thu nhập từ quán nước của chồng và công việc làm thuê của con gái bấp bênh, cuộc sống vẫn nhiều khó khăn. Nhưng giờ đây, căn nhà của họ cũng được sửa sang, sáng sủa, khang trang.

Bà Lê Thụy Mỹ Phương, Chủ tịch MTTQ phường Bình Thới, chia sẻ mỗi mái nhà mới là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa chính quyền và nhân dân. Đảng bộ và chính quyền phường cam kết tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò trong công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người, đặc biệt là các hộ nghèo, có cuộc sống tốt đẹp hơn. "Hơn hết, chúng tôi mong bà con giữ gìn, chăm sóc mái ấm của mình, phát huy tinh thần tự lực, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng phường Bình Thới ngày càng văn minh, giàu đẹp" - bà Phương nhấn mạnh.

Khi tiếng cười, tiếng bước chân của ngày bàn giao ngôi nhà sau khi sửa chữa lắng xuống, trong con hẻm nhỏ, ánh nắng rọi qua mái nhà mới, nhắc nhớ về hy vọng và nỗ lực bền bỉ của chính quyền và cộng đồng dành cho những gia đình khó khăn.