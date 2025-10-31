HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bữa tối gà bia "chấn động" Seoul của CEO Nvidia cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai

Lạc Chi

(NLĐO) - Bữa tối thân mật giữa CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Chung Eui-sun ở Hàn Quốc đã gây chú ý giới công nghệ.

Tối 30-10, ba lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới - ông Jensen Huang (Nvidia), ông Lee Jae-yong (Samsung) và ông Chung Eui-sun (Hyundai Motor Group) - cùng xuất hiện tại một nhà hàng Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, Seoul. 

Cuộc gặp gỡ, được báo chí Hàn Quốc gọi là "hội nghị chimaek" (món gà bia), đã trở thành tâm điểm chú ý bởi sự thân mật hiếm thấy giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn.

Khoảng 19 giờ, ông Huang xuất hiện trong bộ trang phục quen thuộc, gồm áo khoác da đen và áo thun Burberry. Ông mỉm cười chào người dân, bắt tay, chụp ảnh cùng đám đông trước khi bước vào quán. 

Hơn 1.000 người, gồm phóng viên và người dân, đã tụ tập quanh nhà hàng từ chiều, khiến cảnh sát phải lập hàng rào đảm bảo an toàn.

Jensen Huang ăn tối 'gà bia' cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai - Ảnh 1.

CEO Nvidia Jensen Huang (bên phải) ngồi cùng Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Euisun dùng bữa tối với gà rán và bia tại nhà hàng ở Samseong-dong, Seoul vào tối 30-10. Ảnh: Yonhap.

Theo nhân viên quán, Nvidia đã đặt trước 7 bàn bốn người từ hơn một tuần trước, chỉ để lại thông tin liên lạc mà không tiết lộ khách mời. Không khí trong nhà hàng ấm cúng và thân tình. Ba doanh nhân ngồi cạnh cửa sổ, cụng ly bia trong tiếng reo hò. 

Bữa ăn gồm gà rán rút xương, gà tẩm nước tương tỏi, phô mai que, phô mai viên và bia. Ông Huang đùa với các thực khách khác rằng: "Tôi có tin vui đây. Họ sẽ bao hết bữa tối cho chúng ta".

Theo báo Chosun, phía ông Lee chi khoảng 1,8 triệu won, bao cả bữa ăn của những thực khách khác trong quán. Sau đó ông Chung tiếp tục nói đùa rằng: "Lượt thứ hai để tôi".

Sau bữa ăn, ông Huang tặng hai chủ nhà chai whisky Nhật Bản Hakushu 25 năm và bản ký tặng của hệ thống AI DGX Spark, siêu máy tính mới nhất của Nvidia, bên trong có linh kiện bộ nhớ do Samsung sản xuất. Trên hộp quà, ông viết: "Dành cho quan hệ hợp tác và tương lai thế giới".

Ông Lee chọn áo len trắng, còn ông Chung mặc áo thun, áo khoác nhẹ và áo gile. Cả ba cùng chụp ảnh, ký tặng cho khách, thậm chí thực hiện "giao bôi", động tác đan tay khi cụng ly, biểu tượng của tình thân trong văn hóa uống rượu Hàn Quốc. Khi nhấp ngụm bia đầu tiên, ông Huang lắc đầu và thốt lên "Wow!", khiến cả bàn bật cười.

Kết thúc bữa tối khoảng 20 giờ 35, họ ra ngoài mang theo phần gà tặng người dân đang chờ bên ngoài. Ông Lee chia sẻ với báo chí: "Giờ vấn đề thuế quan với Mỹ đã được giải quyết, tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là thưởng thức món ngon và thưởng rượu cùng bạn bè".

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp "chimaek" này không chỉ là bữa ăn thân mật mà còn thể hiện sự củng cố liên minh AI giữa ba tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc và thế giới, hứa hẹn mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

Một số hình ảnh khác của bữa tối "chấn động" giới công nghệ

Jensen Huang ăn tối 'gà bia' cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai - Ảnh 2.

Màn uống rượu "giao bôi" của 3 nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Ảnh: Yonhap

Jensen Huang ăn tối 'gà bia' cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai - Ảnh 3.

Chủ tịch Samsung khoe món quà được CEO Nvidia tặng trong bữa tối. Ảnh: News1

Jensen Huang ăn tối 'gà bia' cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai - Ảnh 4.

Cả ba ra ngoài sau khi kết thúc bữa ăn. Ảnh: News1

Jensen Huang ăn tối 'gà bia' cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai - Ảnh 5.

Jensen Huang ăn tối 'gà bia' cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai - Ảnh 6.

Ảnh: Yonhap

