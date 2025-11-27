Bức tranh siêu đô thị trên thế giới

Theo báo cáo Triển vọng đô thị hóa thế giới năm 2025 vừa được Liên hợp quốc công bố, thủ đô Jakarta - Indonesia hiện là thành phố đông dân nhất thế giới với gần 41,9 triệu dân, tiếp theo là thủ đô Dhaka của Bangladesh với gần 36,4 triệu dân. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thành phố đông dân nhất thế giới theo báo cáo trước đó (công bố năm 2000), đã rơi xuống vị trí thứ 3 với 33 triệu dân.

Sự soán ngôi này là do dân số ở Jakarta và Dhaka đã tăng trưởng với tốc độ lần lượt gấp 5 và 7 lần so với Tokyo trong 25 năm qua. Liên hợp quốc cũng dự báo đến năm 2050, dân số Dhaka đạt 52,1 triệu người, vượt Jakarta để giành vị trí dẫn đầu với cách biệt chỉ 300.000 người. Trong khi đó, Tokyo sẽ rớt xuống vị trí thứ 7.

Người dân chen chúc ở ga tàu điện tại TP Jakarta - Indonesia vào giờ cao điểm sáng 9-7 Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thế giới có 8 siêu đô thị (thành phố có 10 triệu dân trở lên) vào năm 1975 và con số này đã tăng lên 33 vào năm 2025, dự kiến đạt mức 37 vào năm 2050. Châu Á hiện có 19 siêu đô thị, trong đó 9 thành phố nằm trong tốp 10. Ngoài Jakarta, Dhaka và Tokyo, các siêu đô thị nổi bật khác là New Delhi - Ấn Độ (30,2 triệu dân); Thượng Hải (29,6 triệu dân) và Quảng Châu (27,6 triệu dân), đều ở Trung Quốc; Manila - Philippines (24,7 triệu dân); Kolkata - Ấn Độ (22,5 triệu dân); Seoul - Hàn Quốc (22,5 triệu dân).

Cái tên còn lại trong tốp 10 là thủ đô Cairo - Ai Cập, với 25,6 triệu dân. Trong khi đó, theo đài Sky News, châu Âu hiện có 3 siêu đô thị (thủ đô London - Anh, TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Moscow - Nga) và con số này được dự báo không đổi vào năm 2050.

Cũng theo báo cáo, số lượng thành phố trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn 1975-2025. Trên toàn cầu, 45% dân số hiện sống ở thành phố, 36% sống ở thị trấn và 19% còn lại ở nông thôn.

Đáng chú ý, có những thành phố giảm dân số mặc dù dân số cả nước tăng, một số khác lại tăng dân số dù dân số quốc gia giảm. Hầu hết thành phố đang thu hẹp dân số đều có chưa đến 250.000 cư dân vào năm 2025, với hơn 1/3 nằm ở Trung Quốc và 17% ở Ấn Độ.