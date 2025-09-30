Bức xúc clip 38 giây ghi lại cảnh nhóm thanh niên mang theo hung khí, chạy xe náo loạn đường phố

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phối hợp với Công an phường Bình Hòa vẫn đang điều tra làm rõ nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, cầm theo hung khí chạy trên các tuyến đường trong Khu Công nghiệp (KCN) Đồng An.

Clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên gây náo loạn trên đường

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm này đa phần mặc áo quần màu đen, chạy dàn hàng ngang, một số không đội mủ bảo hiểm, chở 3... khiến người đi đường một phen khiếp vía.

Cuối clip, còn có thanh niên giơ hung khí giống kiếm lên.

Sự việc xảy ra trong KCN Đồng An, phường Bình Hòa (TP HCM). Ngay khi tiếp nhận sự việc, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Hiện tại, lực lượng công an đã xác minh được danh tính và triệu tập một số thanh niên lên làm việc để làm rõ.