Ngày 14-8, 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc đánh nhau ở cổng sau Công ty Biti's đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra.

Vào chiều 12-8, 2 nhóm công nhân, thanh thiếu niên lao vào ẩu đả nhau bằng mũ bảo hiểm và gậy. Sự việc diễn ra tại cổng sau của Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa (Biti's), đường Amata, Khu Công nghiệp Amata.

CLIP ghi lại vụ việc ẩu đả giữa 2 nhóm nam, nữ

Xác định sự việc sẽ khiến cho khu vực công ty tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông sau giờ tan ca nên Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống tiếp cận hiện trường, tuy nhiên lúc này các đối tượng đã rời đi.

Qua xác minh, truy xét chỉ trong vòng 12 giờ toàn bộ 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

7 đối tượng bị đưa về trụ sở công an

Công an xác định, đây là vụ việc gây rối trật tự công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong khu công nghiệp, an toàn cho người lao động tại doanh nghiệp.

Với tinh thần làm việc quyết đoán, Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, truy xét đấu tranh làm rõ và nhanh chóng bắt tất cả các đối tượng có liên quan chỉ sau 12 giờ xảy ra vụ việc.