Bùi Công Duy Chơi đàn đến hơi thở cuối cùng

Ngoài âm nhạc cổ điển mà anh gắn bó cả đời, Bùi Công Duy ở đời thường là con người như thế nào? Ngoài âm nhạc, niềm vui mỗi ngày của anh là gì?

- Tôi thích cuộc sống bình yên, giản dị như nhiều người khác. Ngoài thời gian cho âm nhạc, tôi luôn dành thì giờ còn lại cho gia đình nhỏ của mình. Tôi thích được trò chuyện với vợ về nghệ thuật và cuộc sống đời thường; thích chơi đùa với con, đưa đi học và đón về. Tôi cũng thích ăn những món ngon mà mẹ hay vợ nấu, hoặc tổ chức bữa ăn ở nhà mời bạn bè đến thưởng thức và trò chuyện.

Tôi cũng có một vài sở thích rất "đàn ông" như xem bóng đá hay mê ô tô, công nghệ. Hồi bố vợ (nhạc sĩ Phú Quang) còn sống, tôi thường xem bóng đá cùng ông vì cả hai đều là "fan" của MU và tranh luận rất rôm rả. Phim ảnh cũng là một trong những đam mê của tôi, nhất là các bộ phim cổ điển mang tới những giá trị sâu sắc về con người, như kiệt tác "Bố già" (The Godfather) hay "Once Upon a Time in America".