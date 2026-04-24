Sức khỏe

Búi tóc "khủng" trong dạ dày bệnh nhi 7 tuổi

T.Trực

(NLĐO) - Hành vi ăn tóc thường gặp ở trẻ em, nhất là bé gái, còn được gọi là "Hội chứng Rapunzel"

Ngày 24-4, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phẫu thuật lấy ra dị vật là một búi tóc trong dạ dày của bệnh nhi 7 tuổi ngụ tại xã Trà Giang.

Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của bé có khối lớn, giới hạn rõ, mật độ chắc. Bệnh nhi được chỉ định siêu âm, MRI và nội soi tiêu hóa. Kết quả cho thấy trong dạ dày có một búi tóc kích thước lớn, chiếm gần hết thể tích.

Búi tóc "khủng" trong dạ dày bệnh nhi 7 tuổi - Ảnh 1.

Các y bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi phẫu thuật lấy búi tóc trong dạ dày bệnh nhi 7 tuổi

Búi tóc "khủng" trong dạ dày bệnh nhi 7 tuổi - Ảnh 2.

Búi tóc được lấy ra từ trong dạ dày bệnh nhi

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dị vật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, búi tóc nặng 3 lạng đã được lấy ra an toàn. Bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.

Theo BSCK1 Phạm Xuân Duy, hành vi ăn tóc thường gặp ở trẻ em, nhất là bé gái. Điều đáng chú ý là trẻ vẫn ăn uống bình thường, không có biểu hiện rõ ràng nên rất khó phát hiện sớm. Tình trạng này còn được gọi là "Hội chứng Rapunzel". 

Nhiều năm qua, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công 5 trường hợp tương tự. 

Các bác sĩ khuyến cáo việc điều trị hội chứng này cần kết hợp giữa phẫu thuật và can thiệp tâm lý. Nếu không được điều trị triệt để về mặt tâm lý, nguy cơ hội chứng tái phát là rất cao.

Búi tóc nặng 0,5kg trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi

Búi tóc nặng 0,5kg trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi

(NLĐO)- Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi vừa phẫu thuật lấy thành công một búi tóc, nặng gần 0,5kg, trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Bé gái 12 tuổi ăn búi tóc nặng gần 1 kg

(NLĐO)- Búi tóc nặng gần 1 kg, lấp gần toàn bộ dạ dày bé gái 12 tuổi, được các y bác sĩ phẫu thuật thành công.

Búi tóc to ngang bàn tay người lớn trong dạ dày bé gái 11 tuổi

(NLĐO) - Búi tóc khổng lồ tương đương kích thước bàn tay người lớn được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra khỏi dạ dày bé gái 11 tuổi ở Hà Nội.

