Bùi Văn Tuất và bước chuyển lặng với "Giữa những lần thở"

Sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2007, Bùi Văn Tuất được biết đến với các tác phẩm hiện thực có chiều sâu cảm xúc, bút pháp chắc chắn nhưng tiết chế. Anh từng tham gia các triển lãm nhóm Tự Lập 1, 2, 3 tại Hà Nội và TP HCM; tổ chức triển lãm cá nhân "Tuổi thơ như thế" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2018) và "Nhìn lại" tại Đà Lạt (2023).

Nếu trước đây, tranh của Bùi Văn Tuất gắn với những không gian giàu tính tự sự, phản ánh đời sống và con người trong những bối cảnh cụ thể, thì ở "Giữa những lần thở", anh gần như rời bỏ yếu tố kể chuyện. Loạt tranh không còn gắn với bối cảnh, nhân vật hay câu chuyện cụ thể, mà mở ra một không gian giàu tính gợi, nơi cảm xúc được đặt lên trước yếu tố tạo hình.

Không gian triển lãm "Giữa những lần thở"

Họa sĩ Bùi Văn Tuất đưa ra một quan niệm khá mới mẻ: "Cơ thể người phụ nữ không phải để nhìn, mà để cảm. Nó mang những đường cong của sự sống, không phải của sự phô bày".

Theo đó, cơ thể người phụ nữ không còn là đối tượng để quan sát, mà trở thành nơi lưu giữ cảm xúc, phản ánh trạng thái sống mong manh, nội tại và giàu tính suy tưởng.

Sự thay đổi trong đề tài kéo theo chuyển biến trong ngôn ngữ tạo hình. Nét bút của Bùi Văn Tuất được tiết chế, vừa đủ để tạo lực căng thị giác nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tĩnh lặng. Tính chất đối lập giữa mạnh mẽ và trữ tình được thể hiện rõ qua từng lớp màu.

Bảng màu trong "Giữa những lần thở" cũng được tiết chế. Những gam màu trung tính như vàng thổ, xám nhạt, be hồng chiếm ưu thế. Trên nền đó, các điểm màu tím, xanh, vàng xuất hiện bất chợt như những vệt cảm xúc thoáng qua.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30-4 tại Huyen Art House (phường Tân Định, TP HCM).