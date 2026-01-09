Lê Minh Khoa "chào sân" hội họa

Sau hơn 20 năm tạo dấu ấn trong lĩnh vực thiết kế thời trang, họa sĩ Lê Minh Khoa chính thức giới thiệu triển lãm cá nhân đầu tay mang tên "Giữa lao xao, thả mình trôi", đánh dấu hành trình trở lại với nghệ thuật thị giác bằng một ngôn ngữ tạo hình riêng, giàu chiêm nghiệm.

Từ năm 2016, Lê Minh Khoa chủ động dành cho mình một khoảng lặng để rời xa nhịp điệu sôi động của thời trang, lặng lẽ đào sâu thực hành hội họa. Ở tuổi ngũ tuần, triển lãm lần này được xem là sự chắt lọc những lắng đọng của hai chặng đường song hành: mỹ thuật sáng tác và mỹ thuật ứng dụng. Tổng hòa đó không chỉ phản ánh bản sắc cá nhân của Lê Minh Khoa mà còn gợi mở diện mạo chung của một thế hệ thực hành sáng tạo.

Triển lãm trưng bày 28 tác phẩm acrylic, do Ace Lê giám tuyển, được sắp đặt thành 4 mạch nội dung xuyên suốt. Ở loạt "Cập bến", họa sĩ rời bỏ những dấu vết của con người và đô thị để trở về với thiên nhiên, nơi bố cục trở thành ngôn ngữ chính. "Đặt chân" đánh dấu sự định hình rõ nét của hiệu ứng điêu khắc mềm, với những mảng lớn, nét cắt dứt khoát được tạo nên từ kỹ thuật bay vẽ.

Nhà thiết kế, họa sĩ Lê Minh Khoa (đứng giữa) và giám tuyển Ace Lê (bên phải) chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm

Sang "Chao liệng", bảng màu neon xuất hiện, mang lại cảm giác hồn nhiên, bồng bềnh như những chuyển động trong tiềm thức. Khép lại là "Thả trôi", nơi sắc vàng được tán mỏng, hòa tan bản thể người họa sĩ vào thế giới suy tưởng.

Chia sẻ tại buổi khai mạc, họa sĩ Lê Minh Khoa bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự hiện diện và ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và công chúng.

"Sự hiện diện, ủng hộ của quý vị làm tôi cảm nhận rõ rằng những năm tháng lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình đã được trân trọng. Tôi xem đây là một cuộc gặp gỡ may mắn và đầy ý nghĩa" - họa sĩ bảy tỏ.

Theo giám tuyển, ngay từ lần đầu xem tranh, anh đã lập tức bị khơi gợi sự tò mò. Ace Lê cho biết điều khiến anh xúc động nhất chính là "tần số" chung trong tư duy sáng tác của họa sĩ.

Dù được biết đến rộng rãi như một tên tuổi tiên phong trong lĩnh vực thiết kế thời trang, ít người biết Lê Minh Khoa từng có 8 năm học tập và thực hành mỹ thuật bài bản tại Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM. Sau gần một thập kỷ trở lại với hội họa trong lặng lẽ, khiêm nhường nhưng kiên định, họa sĩ cho thấy một thái độ làm nghề nghiêm cẩn hiếm thấy.

Đông đảo công chúng thích thú với triển lãm "Giữa lao xao, thả mình trôi"

Giám tuyển Lê nhận định rằng trong suốt 10 năm qua, họa sĩ đã kiên nhẫn thử nghiệm, không ngại xóa bỏ và làm lại để xây dựng một ngôn ngữ riêng. "Đến hôm nay, chỉ cần nhìn vào tranh là có thể nhận ra đó là tranh của Lê Minh Khoa, đó chính là thành công lớn nhất đối với một người sáng tạo" - anh nhấn mạnh.

Bốn loạt tác phẩm đại diện cho những vận động liên tục về tư duy và kỹ thuật của Lê Minh Khoa trong hành trình khám phá không gian, mảng nét, màu sắc và chất liệu.

Từ đó, một ngôn ngữ trừu tượng riêng dần hình thành. Đó là sự tiết chế, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, phản ánh trạng thái "thả mình trôi" giữa những lao xao của đời sống đương đại.

Triển lãm "Giữa lao xao, thả mình trôi" mở ra một góc nhìn mới về Lê Minh Khoa, không chỉ là nhà thiết kế thời trang, mà còn là một họa sĩ bền bỉ đi tìm bản ngã trong hội họa, bằng sự tĩnh lặng và chiều sâu nội tâm.

Triển lãm diễn ra tại CHILLALA - House of Art (phường An Khánh, TP HCM), từ nay đến ngày 21-1.