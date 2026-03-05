HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka giúp Arsenal đánh bại Brighton 1-0 tại sân AMEX, bỏ xa nhóm bám đuổi để thẳng tiến ở cuộc đua vô địch.

Trên sân AMEX, chủ nhà Brighton tiếp đón Arsenal trong bối cảnh cuộc đua ngôi đầu Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định. Trước áp lực khủng khiếp từ các đối thủ nặng ký, thầy trò HLV Mikel Arteta hiểu rằng họ không được phép sẩy chân dù bị chê "đá chán", hoặc "quá thực dụng" thời gian qua.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch - Ảnh 1.

Brighton quyết tâm hạ bệ đội đầu bảng

Đội chủ nhà khởi đầu đầy hứng khởi và suýt gây sốc ngay những phút đầu. Một đường chuyền bất cẩn của David Raya phía Arsenal tạo điều kiện để Carlos Baleba tung cú lốp bóng kỹ thuật khi thủ thành đội khách đã rời xa khung gỗ. Tuy nhiên, trung vệ Gabriel Magalhaes kịp lùi về đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua ngoạn mục cho đội khách.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch - Ảnh 2.

Bukayo Saka tạo sự khác biệt với bàn thắng duy nhất

Thoát bàn thua, Arsenal lập tức đáp trả. Phút thứ 9, Bukayo Saka đi bóng từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú sút từ rìa vòng cấm. Bóng đi không quá mạnh nhưng khiến Bart Verbruggen xử lý lúng túng, lọt qua tay và giữa hai chân anh trước khi nằm gọn trong lưới. Bàn thắng mở tỉ số giúp "Pháo thủ" nắm thế chủ động.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch - Ảnh 3.

Nhiều cột mốc đáng nhớ với Saka khi Arsenal thắng Brighton

Đây đã là pha lập công thứ 79 của Saka trong ngày anh khoác áo Arsenal lần thứ 300 trên mọi mặt trận, sau bảy năm rưỡi gia nhập đội bóng Bắc London. Cột mốc này sẽ càng đáng nhớ hơn với tuyển thủ người Anh khi đây cũng là bàn thắng quyết định của trận đấu, thậm chí trao cơ hội lớn cho "Pháo thủ" ở cuộc đua vô địch mùa này.

Brighton kiểm soát bóng nhiều hơn sau đó nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Georginio Rutter có pha sút xa không quá sắc sảo trong khi Mats Wieffer đánh đầu cận thành song không thắng được thủ môn người Tây Ban Nha của đội khách. Cuối hiệp một, đội chủ nhà còn đòi phạt đền khi Gabriel Martinelli va chạm với Wieffer trong vòng cấm, nhưng trọng tài Chris Kavanagh không tỏ ý quan tâm.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch - Ảnh 4.

Arsenal đủ bản lĩnh "kéo" trận đấu đến cùng với lợi thế mong manh

Sang hiệp hai, Brighton gia tăng sức ép, song hàng thủ Arsenal chơi tập trung và kỷ luật. Ở chiều ngược lại, Leandro Trossard – cựu cầu thủ Brighton – suýt kết liễu trận đấu khi dứt điểm chệch cột dọc ở phút 75.

Dù không có màn trình diễn bùng nổ, Arsenal vẫn bảo toàn thành quả. Ba điểm trọn vẹn giúp họ tạm nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 7 điểm, bởi ở trận đấu cùng giờ, Man City bất ngờ để Nottingham Forest cầm chân 2-2 ngay tại sân nhà Etihad. Dù đá nhiều hơn một trận nhưng với phong độ hiện tại, rất khó để Arsenal chùn chân, trao cơ hội cho mọi đối thủ khi chỉ còn vài vòng đấu là kết thúc mùa giải. Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập niên đang đến rất gần với thầy trò Arteta.

Antoine Semenyo mở tỉ số cho Man City ở phút 31 nhưng Nottingham Forest có bàn gỡ phút 56 do công của Morgan Gibbs-White.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch - Ảnh 1.

Semenyo thi đấu năng nổ và hiệu quả

Đội chủ sân Etihad tiếp tục vượt lên ở phút 62 nhờ công của Rodri nhưng "The Forest" kiên cường san bằng cách biệt phút 76 với pha ghi bàn của Elliot Anderson.

Bukayo Saka ghi bàn trận đấu thứ 300, Arsenal rộng cửa vô địch - Ảnh 1.

Nottingham Forest cản bước "The Citizens"

Kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm, xem ra Man City đã không còn nhiều cơ hội đua vô địch mùa này khi giải còn 9 vòng đấu nữa.

Arsenal và thử thách tại thành phố biển

Arsenal và thử thách tại thành phố biển

Loạt trận giữa tuần mang đến thử thách thực sự cho Arsenal ở cuộc chiến ngôi đầu sau màn trình diễn thiếu thuyết phục thời gian gần đây của "Pháo thủ".

Mưa bàn thắng từ phạt góc, Arsenal đánh bại Chelsea ở derby London

(NLĐO) – Cả 3 bàn thắng đều do các cầu thủ Arsenal thực hiện từ những quả phạt góc và chiến thắng 2-1 trước Chelsea giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Ngoại hạng.

Viktor Gyokeres: Hai tháng xoay chuyển số phận tại Arsenal

(NLĐO) – Bị hoài nghi năng lực trước dịp lễ Giáng sinh, Viktor Gyokeres giờ đây đã kịp ghi dấu ấn để giành lại vị thế đáng tin cậy trên hàng công Arsenal.

