Viktor Gyokeres: Hai tháng xoay chuyển số phận tại Arsenal

Hai tháng đủ để biến tiền đạo người Thụy Điển Viktor Gyokeres từ bản hợp đồng gây nhiều nghi ngờ thành phương án được kỳ vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal.

Khởi đầu chật vật

Cho đến giữa tháng 12-2025, tức hơn 4 tháng kể từ khi cập bến Emirates, phong độ của Viktor Gyokeres thực sự đáng lo. Sau 14 trận Ngoại hạng Anh đầu tiên, anh mới chỉ ghi 4 bàn, trong đó có tới 3 pha lập công đến rất sớm ở đầu mùa.

Viktor Gyokeres ngày càng hoàn thiện kỹ năng lẫn năng lực hòa nhập

Điều khiến người hâm mộ lo ngại không chỉ là số bàn thắng khiêm tốn mà còn ở mức độ tham gia lối chơi. Trong các trận gặp Wolves hay Club Brugge, Gyokeres gần như "mất hút": số lần chạm bóng thấp, cơ hội dứt điểm hiếm hoi. Vấn đề khi ấy không phải là phung phí cơ hội, mà là anh không có đủ cơ hội để thể hiện.

Giới chuyên môn bắt đầu đặt dấu hỏi về mức độ phù hợp của bản hợp đồng đến từ Sporting với hệ thống kiểm soát bóng phức tạp mà HLV Mikel Arteta xây dựng. Áp lực càng gia tăng khi Gabriel Jesus dần lấy lại phong độ, còn Mikel Merino thậm chí được đẩy lên đá cao nhất với hiệu quả bất ngờ.

Ngã rẽ số phận

Tuy nhiên, mọi thứ rẽ hướng rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy hai tháng đầu năm 2026, Gyokeres ghi tới 6 bàn, nổi bật là cú đúp ở trận derby Bắc London gặp Tottenham tại vòng 27 Ngoại hạng. Quan trọng hơn những con số là sự thay đổi rõ rệt trong cách anh tham gia hệ thống.

Gyokeres chạm bóng nhiều hơn, di chuyển linh hoạt hơn và đặc biệt hiệu quả trong vai trò làm tường. Các chuyên gia như Gary Neville hay Jamie Carragher đều xem đây là màn trình diễn toàn diện nhất của tiền đạo này kể từ khi tới Arsenal.

Gyokeres được kỳ vọng với vai trò "sát thủ vòng cấm"

Sự thăng tiến cho thấy vấn đề trước đây có thể không nằm ở chuyện "không phù hợp", mà chủ yếu là quá trình thích nghi. Gyokeres đã cải thiện ở ba khía cạnh rõ rệt:

Thứ nhất, khả năng liên kết. Nếu trước đây anh chủ yếu chờ bóng trong vòng cấm, thì hiện tại Gyokeres chủ động lùi sâu, phối hợp và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Thứ hai, cảm quan vị trí sắc sảo hơn. Hai bàn vào lưới Tottenham đều đến từ những pha xuất hiện đúng thời điểm ở rìa vòng cấm — khu vực trước đó anh chưa khai thác hiệu quả.

Thứ ba, bắt nhịp cường độ Premier League. Với các tiền đạo chuyển từ Bồ Đào Nha sang Anh, việc cần vài tháng để thích nghi là điều không hiếm, và Gyokeres dường như đã vượt qua giai đoạn khó nhất.

Cạnh tranh khốc liệt tại Arsenal

Đà hồi sinh của Gyokeres lại đến đúng lúc hàng công Arsenal trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Sự trở lại và ghi bàn của Gabriel Jesus cùng Kai Havertz ngay lập tức làm dày thêm các lựa chọn trong tay HLV Arteta.

Nguồn bàn thắng của Arsenal vốn đã rất đa dạng. Gabriel Martinelli tiếp tục tạo đột biến bên cánh trái bằng tốc độ và khả năng xâm nhập vòng cấm. Leandro Trossard vẫn là phương án xoay tua hiệu quả với sự sắc sảo trong xử lý cuối cùng.

Ở cánh phải, Bukayo Saka duy trì vai trò mũi công ổn định, thường xuyên định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc cá nhân.

Gyokeres cần cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí trên hàng công "Pháo thủ"

Thậm chí, sự nổi bật của Eberechi Eze trong vai trò hỗ trợ tấn công càng cho thấy Arsenal không phụ thuộc vào một trung phong duy nhất như nhiều đội bóng lớn khác.

Trong bối cảnh đó, lợi thế của Gyokeres mang tính rất chuyên biệt: một trung phong thuần túy có khả năng chiếm lĩnh vòng cấm và kết liễu cơ hội nhanh gọn — phẩm chất không phải phương án nào của Arteta cũng cung cấp ở mức tương đương.

Gabriel Martinelli đang là chân sút Arsenal tốt nhất tại Champions League

Dù vậy, sự dồi dào lựa chọn cũng đồng nghĩa với áp lực duy trì phong độ liên tục. Một chuỗi trận chững lại hoàn toàn có thể khiến Gyokeres bị xoay vòng, nhất là khi Arsenal vẫn vận hành trơn tru với nhiều nguồn ghi bàn khác nhau.

Bukayo Saka là chọn lựa số 1 cho các giải pháp hàng công Arsenal

Tiền đạo người Thụy Điển có thể đã vượt qua giai đoạn hoài nghi ban đầu, nhưng để trở thành lựa chọn không thể thay thế tại Emirates, anh cần nhiều hơn những khoảnh khắc bùng nổ — đó phải là sự ổn định đủ dài để buộc Arteta xây dựng hệ thống xoay quanh mình.

Madueke và Eze Eberechi

Ít nhất vào lúc này, Gyokeres đã chứng minh một điều quan trọng: anh không lạc nhịp với Arsenal — anh chỉ cần thời gian để bắt đúng nhịp của mình.