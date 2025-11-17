Bùn nhão tràn trên đường phố, nhiều xe máy trượt ngã dúi dụi

Khoảng 22 giờ tối 16-11, tại khu vực gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), nhiều người đi xe máy đã gặp nạn vì bùn nhão xuất hiện trên mặt đường.



Nhiều bùn nhão xuất hiện ở phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hữu

Theo đó, trên đường Tôn Đức Thắng, lượng bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài hàng chục mét đoạn giáp Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Do trời tối, hạn chế tầm nhìn nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý, ngã dúi dụi, lấm lem bùn đất.

Nhận được thông tin, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) phân luồng giao thông và hướng dẫn người đi đường di chuyển an toàn.

Ngày 17-11, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết đang xác minh làm rõ nguyên nhân bùn nhão xuất hiện trên phố Tôn Đức Thắng. Vụ việc khiến nhiều xe máy đi vào khu vực bùn trơn rồi bị ngã.

Theo thông tin, bùn nhão xuất hiện là do ô tô chở bùn khi di chuyển qua khu vực này rơi xuống.

Bùn nhão xuất hiện một đoạn dài khoảng hơn chục mét

Nhiều người đi đường bị trượt ngã dúi dụi