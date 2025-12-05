HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bùng nổ “chất Việt” trong lễ hội nghệ thuật đường phố Saigon Urban Street Fest 2025

Hồng Anh - Hoài An

(NLĐO) - Saigon Urban Street Fest 2025 thúc đẩy tinh thần hội nhập nhưng vẫn giữ sắc thái Việt, trong dòng chảy văn hóa quốc tế.

Saigon Urban Street Fest 2025 mở màn trong không khí rực rỡ và náo nhiệt khi hàng trăm bạn trẻ đổ về Bưu điện Trung tâm Sài Gòn để “sống chất” cùng nghệ thuật đường phố (graffiti). 

Bùng nổ “chất Việt” trong lễ hội nghệ thuật đường phố Saigon Urban Street Fest 2025 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nguyễn Công Danh (DANZ ONE) và tác phẩm Graffiti mang đậm dấu ấn BE VIETNAM.

Ngay từ buổi sáng khai mạc, nhiều bạn trẻ đã đổ về không gian lễ hội, tạo nên bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của thành phố. Không chỉ đến xem, họ thực sự “sống” trong lễ hội: check in, nhảy múa, tham gia minigame, thưởng thức các loại hình graffiti trực tiếp.

“Mình biết đến sự kiện qua Tiktok của artLIVE nên tò mò ghé thử. Đặc biệt, năm nay sự kiện có chủ đề BE VIETNAM với hình ảnh trực quan rất đẹp, nên mình muốn xem nghệ thuật đường phố khi khoác lên bản sắc Việt sẽ như thế nào?” - bạn Khánh Như (phường An Hội Đông, TPHCM) bày tỏ.

Bùng nổ “chất Việt” trong lễ hội nghệ thuật đường phố Saigon Urban Street Fest 2025 - Ảnh 2.
Bùng nổ “chất Việt” trong lễ hội nghệ thuật đường phố Saigon Urban Street Fest 2025 - Ảnh 3.
Bùng nổ “chất Việt” trong lễ hội nghệ thuật đường phố Saigon Urban Street Fest 2025 - Ảnh 4.

Điểm nhấn trong ngày đầu tiên là buổi thực hiện tác phẩm graffiti trực tiếp của nghệ sĩ Nguyễn Công Danh (DANZ ONE) – Quán quân artLIVE Graffiti Championship 2024. Tác phẩm sau đó sẽ được mang đi đấu giá để gây quỹ cho dự án “Draw Your Dream – Vẽ Giấc Mơ Em”, góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ nghệ thuật.

Bên cạnh đó, loạt gian hàng và khu trải nghiệm sản phẩm thủ công Việt khiến giới trẻ thích thú. Phần lớn người tham gia đều đánh giá không gian lễ hội năm nay được mở rộng và nhiều màu sắc hơn, tạo điều kiện để họ tương tác và trải nghiệm sâu với từng hoạt động.

“Năm nay phân khu rõ hơn, dễ đi, với lại có nhiều góc để tự trải nghiệm chứ không chỉ đứng xem. Mình ấn tượng nhất với gian hàng của nhân vật Sumo Kō, vốn nổi tiếng với hình tượng võ sĩ sumo trong trang phục váy ballet nay khoác lên mình chiếc nón lá và chiếc váy màu đỏ rất Việt Nam” - bạn Kim Oanh (phường Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ.

Không khí náo nhiệt tại ngày đầu tiên của Saigon Urban Street Fest 2025

Tâm điểm của SUSF năm nay là sự xuất hiện lần đầu của artLIVE Breaking Championship 2025 (ABC). Đây là sân chơi mới thuộc hệ thống The artLIVE Championship Awards Program với kỳ vọng tạo ra những trận battle chất lượng cho cộng đồng vũ công đường phố. 

Gam màu chủ đạo của SUSF 2025 là hồng tím, vàng, trắng và đen, được hòa trộn cùng những chất liệu đường phố Việt Nam quen thuộc như giấy dán trên cột điện, hoa văn gạch bông hay những mảng vỉa hè xưa. “artLIVE luôn ưu tiên chọn các địa điểm di sản như Hội trường Thống Nhất hay Bưu điện Trung tâm Sài Gòn làm không gian tổ chức, với mong muốn đưa “hơi thở” đời sống hiện đại vào những biểu tượng văn hóa. Qua đó, giới trẻ không chỉ đến để check-in mà còn có cơ hội cảm nhận sâu hơn về giá trị của mảnh đất nơi mình đang sống” - chị Trang Dương - người sáng lập artLIVE - chia sẻ.

