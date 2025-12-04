TPHCM sắp có Lễ hội phở đồng giá 40.000 đồng

Lễ hội Ngày của Phở 2025 chủ đề "Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu" sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14-12 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM.

Sẽ có hơn 30 quầy phở với nhiều thương hiệu nổi tiếng từ Bắc đến Nam như Phở H'Mong Hà Giang (sợi phở làm từ hạt ngô), Phở Nhớ Phố Núi (Pleiku) hay còn thường được biết đến với tên gọi Phở hai tô, Lạc Hồng Phở (Nam Định) hay nổi bật là sự hiện diện của thương hiệu Phở Việt tại Seoul, Hàn Quốc (Phở Khỏe).

Thông tin được Ban tổ chức Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 chia sẻ tại họp báo công bố chương trình sáng 4-12 tại Tòa Soạn Báo Tuổi Trẻ.

Theo ban tổ chức, lễ hội dự kiến phục vụ hơn 20.000 tô phở trong 2 ngày diễn ra sự kiện và thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan sự kiện. Mỗi tô phở tại sự kiện được bán với giá 40.000 đồng.

Khi được hỏi liệu mức giá đồng loạt 40.000 đồng/tô có bảo đảm chất lượng không, các chủ quán phở tham dự họp báo khẳng định mức giá này vẫn đủ để mang đến cho thực khách một tô phở ngon, đúng chuẩn hương vị của từng thương hiệu.

Trong khi đó, Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết giá 40.000 đồng thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường nhưng đây là mức giá mang tính tượng trưng nhằm tạo cơ hội để mọi người đều có thể thưởng thức phở trong ngày hội.

Ông cũng chia sẻ ban tổ chức kỳ vọng với mức giá này, thực khách sẽ dễ dàng thưởng thức nhiều thương hiệu phở khác nhau khi đến lễ hội, qua đó trải nghiệm trọn vẹn sự đa dạng của món ăn quốc hồn quốc túy.

Đại diện ban tổ chức trao đổi tại họp báo

Ngày của Phở được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa – Bộ Ngoại giao, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương, Sở Công thương TP HCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam ủng hộ, phối hợp thực hiện nhiều năm liền với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Chương trình được khởi xướng từ một sáng kiến ban đầu năm 2017 và ngày 12-12 đã chính thức được công nhận là "Ngày của Phở" từ năm 2018. Bước sang năm thứ 9, Ngày của Phở tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn: đưa phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Hành trình này được kể qua câu chuyện về hạt gạo, sợi phở và những giá trị đặc sắc mà món ăn mang theo trong lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, ngoại giao và kinh tế.

Mới đây, với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, sự kiện "Vietnam Phở Festival" đã được tổ chức tại đảo quốc sư tử trong hai ngày 18 và 19-10, thu hút hơn 35.000 lượt khách đến tham quan và thưởng thức các món phở đặc trưng của Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết sẽ trích tối thiểu 10% doanh thu bán phở trong hai ngày diễn ra sự kiện, cùng với sự chung tay của độc giả và các đơn vị đồng hành, để gửi đến người dân vùng bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).