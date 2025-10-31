Bùng nổ cơ hội việc làm và thu nhập "khủng" ở lĩnh vực mới

Thị trường tài sản số và blockchain tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo "cơn khát" nhân lực chất lượng cao chưa từng có. Không chỉ các doanh nghiệp công nghệ, mà ngay cả ngân hàng, công ty chứng khoán và cơ quan quản lý tài chính cũng đang gấp rút tìm người am hiểu về lĩnh vực mới mẻ nhưng giàu tiềm năng này.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Dunamu, công ty mẹ của Upbit – sàn giao dịch tài sản số lớn nhất Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Dù sở hữu tiềm lực tài chính và lượng khách hàng lớn, đại diện MB thừa nhận đang thiếu trầm trọng nhân sự hiểu biết sâu về blockchain và tài sản mã hóa, buộc phải vừa học, vừa triển khai thực tế.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở MB. Theo Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), hầu hết các ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp fintech trong nước đều đang "khát" nhân sự. Nhiều tổ chức như Techcombank, MSB hay thậm chí Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên hệ VBA để hợp tác đào tạo cấp tốc cho đội ngũ hiện hữu.

VBA cho biết đang triển khai các khóa đào tạo chuyên biệt giúp cán bộ tài chính nắm vững kiến thức nền tảng về lưu ký, bảo hiểm và ứng dụng thực tiễn của blockchain. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, bởi nguồn cung nhân lực bền vững phải được xây dựng từ gốc – các trường đại học.

Một lập trình viên blockchain tại Việt Nam có thể nhận lương khởi điểm từ 2.000 – 3.000 USD/tháng

Từ năm 2023, VBA và Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII) đã khởi động chuỗi ABAII Unitour, đưa kiến thức về blockchain và tài sản số đến sinh viên trên khắp cả nước. Không chỉ dừng ở hội thảo, chương trình còn giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp công nghệ thực tế và các cơ hội nghề nghiệp mới.

Theo VBA, sự quan tâm của khối đào tạo cũng đang thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, các trường đại học chủ yếu chú trọng trí tuệ nhân tạo (AI), thì nay tài sản mã hóa đã trở thành chủ đề "nóng" được giảng viên và sinh viên quan tâm. VBA hiện đã phối hợp với Trường Đại học Đà Lạt để đưa môn học ứng dụng blockchain vào chương trình chính quy, giúp sinh viên có nền tảng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2025, kỹ sư fintech và chuyên gia tài sản số nằm trong nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030. Riêng tại Việt Nam, dự báo sẽ cần thêm khoảng 200.000 nhân sự trong 3 năm tới cho các lĩnh vực blockchain, fintech và AI.

Thu nhập trong ngành này cũng ở mức hấp dẫn: một lập trình viên blockchain tại Việt Nam có thể nhận lương khởi điểm từ 2.000 – 3.000 USD/tháng, trong khi các vị trí chuyên gia cao cấp có thể đạt gấp đôi con số đó.

Các chuyên gia nhận định đây là "thời điểm vàng" cho sinh viên công nghệ và tài chính bước vào ngành tài sản số. Khi khung pháp lý đã dần hoàn thiện, doanh nghiệp khát nhân lực, còn sinh viên được trang bị kiến thức bài bản, cơ hội việc làm và thu nhập cao trong lĩnh vực này đang rộng mở hơn bao giờ hết.