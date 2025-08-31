Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay gắn với dấu mốc 80 năm thành lập nước, không khí tưng bừng cả nước đã lan tỏa sang lĩnh vực tiêu dùng. Từ siêu thị, trung tâm thương mại đến sàn thương mại điện tử, hàng hóa đồng loạt giảm giá sâu, chương trình khuyến mãi nối tiếp nhau, tạo nên "làn sóng" mua sắm sôi động chưa từng có.

Bán hàng trực tuyến lên ngôi

Trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop, hàng loạt chiến dịch mua sắm trực tuyến đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tiêu dùng. Những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Thảo Mola, Thiện Nhân, Pew Pew, Mai Tây Bắc, Chuyện Nhà Rex Messi… đồng loạt tổ chức các phiên livestream giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Việt: gạo, trà, cà phê, trái cây, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo đại diện TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh, người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới đặc sản vùng miền, trong khi livestream mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, tương tác trực tiếp với người sản xuất. "Để thành công trên sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp buộc phải chú trọng khâu đóng gói, bảo quản, kể câu chuyện về sản phẩm để tạo niềm tin cho khách hàng" - ông Thanh cho biết.

Nền tảng TikTok Shop cho biết chỉ trong tháng 8, bộ sưu tập "Yêu nước" đã bán gần 50.000 đơn hàng thời trang, phụ kiện mang sắc đỏ - sao vàng; chiến dịch "Trái ngọt bốn mùa" bán gần 10.000 đơn hàng trái cây đặc sản chỉ sau 72 giờ. Các phiên "chợ OCOP" và livestream thủ công truyền thống cũng chốt hơn 12.500 đơn hàng trong 72 giờ.

Nhiều sản phẩm làng nghề được thổi luồng sinh khí mới qua hình thức bán hàng trực tuyến. Như Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui (tỉnh Hưng Yên) tung ra chiếu cói in dòng chữ "Hàng Việt vươn mình - tự hào dân tộc", vừa mang tính tiện dụng vừa khẳng định giá trị truyền thống. Sản phẩm có giá 100.000 - 500.000 đồng/chiếc, được kỳ vọng "cháy hàng" trong dịp lễ, nhất là phục vụ nhu cầu xem diễu binh, diễu hành.

Tương tự, Công ty CP Kinh doanh Chế biến nông sản Bảo Minh (TP Hà Nội) chuẩn bị nhiều loại gạo đặc sản phù hợp từng đối tượng, từ trẻ em đến người già, lại có bao bì nhỏ tiện làm quà tặng. "Gạo ST 25 ruộng rươi được đóng trong túi xách nhỏ như chiếc làn, rất dễ mang theo. Chúng tôi giảm giá 20%-30% để khuyến khích tiêu dùng" - bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc công ty, thông tin.

Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân (áo trắng) livestream bán chiếu cói tại Trung tâm Triển lãm quốc giaẢnh: LÊ THÚY

Nhiều chương trình kích cầu

Song song với kênh trực tuyến, thị trường bán lẻ truyền thống cũng bùng nổ không kém. Ngay từ sáng 30-8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các siêu thị và trung tâm thương mại ở TP HCM tấp nập khách. Quầy hàng trang hoàng rực rỡ cờ hoa, bảng giảm giá treo dày đặc, tạo nên bầu không khí lễ hội tiêu dùng.

Saigon Co.op triển khai "Tháng tự hào siêu thị Việt" từ ngày 28-8 đến 17-9 tại hơn 800 điểm bán, giới thiệu hơn 160 sản phẩm OCOP cùng nhiều chương trình khuyến mãi sâu. Các hệ thống khác cũng nhập cuộc mạnh mẽ: WinMart/WinMart+ tăng dự trữ 30%-40% và ra mắt bộ quà "Tự hào Việt Nam". AEON Việt Nam mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn trong các ngày cao điểm từ 30-8 đến 2-9 để phục vụ khách mua sắm. MM Mega Market tung ra chương trình "Tết Độc lập - Mừng 80 năm Quốc khánh" với hơn 2.000 sản phẩm giảm giá. MM Mega Market đã tăng nguồn cung khoảng 15% so với cùng kỳ và phối hợp chặt với nhà cung cấp để giữ giá bình ổn, giúp khách hàng yên tâm mua sắm trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Không chỉ trong siêu thị, dịp lễ này, TP HCM còn đồng loạt kích cầu qua chương trình Khuyến mại hàng hiệu - City Sale, thuộc chuỗi "Shopping Season". Hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước giảm giá đến 80%, đặc biệt có điểm nhấn "shopping dưới lòng đất" lần đầu tiên tại ga metro Bến Thành, kết nối với các trung tâm thương mại hiện đại. Theo Sở Công Thương TP HCM, sức mua tại nhiều điểm bán đã tăng 50% và có thể gấp đôi trong dịp lễ.

Những ngày qua, hệ thống bán lẻ trên khắp cả nước cũng ghi nhận nhu cầu mua sắm tăng mạnh dịp Quốc khánh. Đặc biệt, tại Hà Nội, AEON Việt Nam dự báo lượng khách tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân, trong đó tại Hà Nội ghi nhận lượng lớn du khách từ các tỉnh, thành đổ về tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Người dân, du khách đổ về các khu vui chơi ở TP HCM Ngày 30-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài 4 ngày, người dân TP HCM không chỉ đi chơi xa, đi Hà Nội hòa vào không khí mừng 80 năm Quốc khánh mà còn đổ tới các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn. Theo Sở Du lịch TP HCM, kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của các điểm du lịch nội đô, nhất là nhóm khách gia đình và khách từ các tỉnh lân cận. Với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn, không gian xanh - sạch - đẹp, giá vé hợp lý, TP HCM đang là điểm đến văn hóa, giải trí hấp dẫn trong dịp lễ 2-9. Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, nhiều chương trình ưu đãi và chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp ánh sáng - âm thanh - công nghệ hiện đại, được tổ chức mang đến trải nghiệm đa giác quan cho du khách. Đáng chú ý, lần đầu tiên, Suối Tiên sẽ mở cửa hoạt động đêm, du khách có thể chiêm ngưỡng những màn Fire Dance, DJ Set và LED Dance ấn tượng. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng có chuỗi lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động đặc sắc và chính sách khuyến mãi hấp dẫn cho du khách. Riêng ngày 2-9, Đầm Sen sẽ miễn phí vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói dành cho công chức; miễn phí vé cổng cho du khách có sinh nhật ngày 2-9; vé xem chương trình pháo hoa nghệ thuật 70.000 đồng vào lúc 18 giờ ngày 2-9. Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức nhiều show diễu hành "Câu chuyện Hòa Bình"; vở diễn "Huyền sử Rồng Tiên" - đặc biệt vào 13 giờ 30 phút ngày 31-8 và 2-9; show biểu diễn sân khấu nổi: Vũ đoàn LED Dance nón lá, cây Poi độc đáo, hiệu ứng pháo lửa... Thái Phương



