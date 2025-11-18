Bùng nổ sự kết hợp lần đầu của Văn Mai Hương cùng Chi Pu, Hà Trần

Văn Mai Hương mời Chi Pu đóng MV

Văn Mai hương hợp tác với Chi Pu trong Vườn hồng

Văn Mai Hương đầy ấn tượng với "Vườn hồng", ca khúc thuộc thể loại Afrobeat, được viết lên từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương khi cô chủ động đón nhận những rung động nhưng vẫn giữ nhịp yêu khéo léo, đầy tinh tế.

Màu sắc âm nhạc trong "Vườn Hồng" mang cả hơi thở hiện đại cùng sự kết nối thú vị khi Hứa Kim Tuyền cùng music producer 2pillz sử dụng interpolated ca khúc "Ra ngõ tụng kinh" của nhạc sĩ Trần Tiến, diva Hà Trần và music producer Trần Thanh Phương.

Sản phẩm còn mở rộng thêm không gian cảm xúc với sự kết hợp lần đầu tiên của Văn Mai Hương cùng nghệ sĩ Chi Pu và diva Hà Trần.

Bên cạnh âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đầu tư thực hiện music video với sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên cùng ekip The Tripod Guys.

MV "Vườn Hồng" là cuộc đối thoại thị giác giữa hai nguồn năng lượng đối lập khi hòa quyện cùng nhau. Sự giao thoa của giai điệu mềm mại với nhịp điệu sắc bén, sự cộng hưởng của những chuyển động uyển chuyển và quyết liệt để cùng tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ.

Văn Mai Hương luôn "cháy" với âm nhạc

Văn Mai Hương cực "cháy" còn âm nhạc của cô thì cực "slay" (cuốn hút)

Với hình tượng hoa xuất hiện xuyên suốt như cách ẩn dụ: "Mỗi phụ nữ đều là một đoá hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản", trong "Vườn Hồng", Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với sự tươi mới cùng màn belly dance cực "cháy" tạo thêm điểm nhấn thị giác cùng tinh thần của sự gắn kết trong lần đầu hợp tác.

Năm 2025 đánh dấu một năm có nhiều hoạt động nổi bật của Văn Mai Hương ở cả trong nước và quốc tế. Cuối tháng 5-2025, cô vinh dự được là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia biểu diễn tại chuỗi sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc.

Tháng 9-2025, Văn Mai Hương là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được nhà mốt đình đám Burberry mời tham dự runway show tại Tuần lễ thời trang London – London Fashion Week SS26.

Âm nhạc của nữ ca sĩ còn phủ sóng rộng rãi khi cô liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mang đa dạng phong cách như: Bước đi/Nán lại? (ft 2pillz), Ký ức của mẹ (OST dự án phim điện ảnh trăm tỷ "Mang mẹ đi bỏ"), Ướt lòng (single, MV đầu tiên của album "Giai Nhân)…