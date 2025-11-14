HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Văn Mai Hương gây tò mò

Thùy Trang

(NLĐO) - "Giai nhân" của Văn Mai Hương khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Văn Mai Hương hé lộ Vườn hồng

Văn Mai Hương gây tò mò - Ảnh 1.

Tạo hình "Vườn hồng" của Văn Mai Hương

Văn Mai Hương giới hé lộ sản phẩm tiếp theo của album phòng thu thứ 5 mang tên "Giai nhân", MV "Vườn hồng" đầy thú vị.

Văn Mai Hương gây chú ý khi xuất hiện với hình tượng quyến rũ, khí chất đầy sắc sảo và bí ẩn. Khoảnh khắc không chỉ khơi gợi sự tò mò về âm nhạc, hình ảnh sắp tới của nữ ca sĩ mà còn như lời bật mí về sự mới mẻ, khác biệt so với những sản phẩm ra mắt trước đó.

Vào cuối tháng 7-2025, Văn Mai Hương từng giới thiệu single, MV "Ướt lòng" - sản phẩm mở màn cho album "Giai nhân".

Âm nhạc bole-pop hòa quyện cùng những thước phim mang màu sắc hoài niệm của thập niên 60–70 nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ khán giả khi khơi gợi đa dạng cung bậc cảm xúc nhưng vẫn giữ được tinh thần tinh tế, không bi lụy.

Sự thay đổi từ "Ướt lòng" sang "Vườn hồng" hứa hẹn một album "Giai nhân" được nữ ca sĩ đầu tư nghiêm túc về mọi mặt với những biến hóa bất ngờ.

Văn Mai Hương bước vào giai đoạn chín muồi

Văn Mai Hương gây tò mò - Ảnh 2.

Văn Mai Hương của hiện tại đã chín muồi

Trong suốt hơn một thập kỷ theo đuổi đam mê, Văn Mai Hương luôn kiên định với hành trình xây dựng những album mang dấu ấn riêng, phản ánh rõ con người - cá tính âm nhạc của cô qua từng giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Năm 2011, nữ ca sĩ ra mắt album đầu tay mang tên "Hãy mỉm cười" - dự án mang tinh thần trẻ trung, trong sáng của độ tuổi 17. Sau đó 2 năm (2013), Văn Mai Hương trình làng album "Mười tám +" với sự trải nghiệm mới mẻ hơn trong cả hình ảnh và phong cách âm nhạc.

Giai đoạn 5 năm qua, Văn Mai Hương mở ra một chương mới với những album giàu chiều sâu tự sự, tính thể nghiệm bên cạnh việc cân bằng cá tính riêng biệt và thị hiếu của công chúng.

Năm 2021, album phòng thu thứ 3 mang tên "Hương" giúp khán giả tiếp cận một Văn Mai Hương nữ tính, tinh tế và đầy bản năng trong cả cách hát và cách kể chuyện bằng âm nhạc. Với album thứ 4 "Minh Tinh", Văn Mai Hương mang đến một thế giới âm nhạc đậm chất điện ảnh, nơi mỗi ca khúc là một "vai diễn" được chiêm nghiệm đầy văn minh và sang trọng.

Album "Giai nhân" được trình làng vào ngày 25-11 tới đây tiếp tục được chờ đợi, kỳ vọng là dấu ấn mới của nữ ca sĩ trong giai đoạn "chín muồi".

Văn Mai Hương Văn Mai Hương chín muồi Vườn hồng của Văn Mai Hương
