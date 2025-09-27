Bước chuyển mình của "công chúa Gen Z" Thoại Nghi với AI

“Đầu hàng đi”: Thoại Nghi và MV AI bùng nổ - chấn động mạng xã hội!

Thoại Nghi chuyển mình

Từ hiện tượng mạng xã hội với bản hit "Dắt anh về nhà", ca sĩ Gen Z Thoại Nghi (2005) tiếp tục gây chấn động khi tung MV mới "Đầu hàng đi". Đặc biệt, sản phẩm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI thế hệ mới trên… điện thoại, dưới bàn tay của đạo diễn AI đầu tiên trên thế giới – Phạm Vĩnh Khương, người từng xuất hiện trên HBO với biệt danh "ông trùm làm phim bằng điện thoại".

Dù mắc bệnh Parkinson, Phạm Vĩnh Khương vẫn dùng AI như công cụ sáng tạo để làm nên nhiều tác phẩm độc đáo. Anh từng sản xuất phim ngắn Chạm, phim điện ảnh Lời nguyền dưới ánh trăng, và đang chuẩn bị cho dự án Áo trắng sau đêm trắng – bộ phim tri ân ngành Y tế, cũng được dựng bằng AI.

Với "Đầu hàng đi", đạo diễn tạo ra một thế giới viễn tưởng đầy màu sắc xoay quanh cô gái trẻ làm nghề thiết kế thời trang. Bị xem là lập dị bởi phong cách khác biệt, cô dần tìm lại niềm tin vào bản thân nhờ cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một "chàng trai" bước ra từ… ma-nơ-canh.

MV không đơn thuần kể chuyện tình yêu nam nữ, mà còn ẩn dụ cho hành trình con người dám đối diện, yêu thương và tôn trọng chính phần sáng tạo bị lãng quên trong mình.

Vpop bùng nổ: AI và Âm nhạc tạo nên cơn địa chấn!

Thoại Nghi chơi lớn khi làm MV bằng AI và quay bằng điện thoại

Trong MV, đạo diễn còn tạo ra một nhân vật AI lấy cảm hứng từ chính ngoại hình của Thoại Nghi, nhưng được điều chỉnh để tránh trùng khớp hoàn toàn – vừa tôn trọng bản quyền hình ảnh, vừa mở ra không gian siêu thực. Visual của MV hòa quyện giữa thời trang cao cấp, yếu tố phi giới tính và gam màu kỳ ảo, mang lại trải nghiệm mãn nhãn không thua gì các sản phẩm quốc tế.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cho biết: "Điện thoại không chỉ là công cụ cá nhân, mà còn là một studio thu nhỏ nếu bạn biết tận dụng công nghệ AI và ứng dụng sáng tạo. Tôi muốn gửi thông điệp: chỉ cần đam mê và sự nhẫn nại, ai cũng có thể tạo nên một sản phẩm chuyên nghiệp. Quan trọng nhất không phải là thiết bị trong tay, mà là bạn dám bắt đầu và kiên trì đến cùng".

Thoại Nghi: từ ảnh thẻ gây sốt đến ngôi sao trẻ Vpop

Thoại Nghi từ cơn sốt ảnh thẻ đến ngôi sao trẻ

Thoại Nghi không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Năm 15 tuổi, cô từng gây "bão" với bức ảnh thẻ xinh đẹp đến mức bị nghi photoshop. Năm 2022, cô lọt Top 16 Miss Teen Universe và dần khẳng định tài năng ca hát khi tham gia chương trình Dreamland, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khen ngợi.

Với sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc, thời trang và công nghệ AI, "Đầu hàng đi" không chỉ là màn comeback đơn thuần của Thoại Nghi, mà còn là cú hích công nghệ hiếm có của Vpop, đưa tên tuổi nữ ca sĩ Gen Z đến gần hơn với khán giả trẻ và cả giới yêu nghệ thuật sáng tạo.