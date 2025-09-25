HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

Trấn Thành sẽ bảo chứng rating cho A.I LÀ AI?

Thùy Trang

(NLĐO) - Trấn Thành sẽ làm MC của A.I LÀ AI?, gây tò mò về lần đầu dẫn dắt chương trình có trí tuệ nhân tạo.

Trấn Thành "đấu với A.I": ai thông minh hơn?

Trấn Thành sẽ bảo chứng rating cho A.I LÀ AI?- Ảnh 1.

Trấn Thành sẽ là MC của chương trình A.I LÀ AI

Gameshow Việt Nam đầu tiên ứng dụng công nghệ A.I vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Host - MC Trấn Thành.

Với kinh nghiệm dẫn dắt đa dạng và được xem như "bảo chứng rating", Trấn Thành trở thành tâm điểm kỳ vọng khi đảm nhận vai trò kết nối công nghệ hiện đại với khán giả truyền hình.

Dịp cuối năm là thời điểm khán giả liên tục được chiêu đãi bởi nhiều chương trình và sự kiện giải trí, A.I LÀ AI? xuất hiện như một "món ăn" mới lạ, hứa hẹn tạo nên sự khác biệt trên thị trường giải trí.

Từng ghi dấu ấn với sự dẫn dắt khéo léo qua nhiều lĩnh vực từ show âm nhạc, thực tế đến giải trí tổng hợp, Trấn Thành đã trở thành "bảo chứng rating" của hàng loạt chương trình đình đám trên sóng truyền hình.

A.I LÀ AI? cũng là gameshow thứ 4 có sự tham gia của Trấn Thành trong năm 2025, đánh dấu một năm đầy năng suất của nam nghệ sĩ.

Trấn Thành gây tò mò khi lần đầu tiên trở thành MC một chương trình giải trí kết hợp với công nghệ hiện đại - nơi các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI trở thành trung tâm.

Trong đoạn clip công bố chương trình, host Trấn Thành gây chú ý với lời "cảnh báo" Nó đang đến, kèm loạt từ khóa đầy kịch tính như: "Tuyệt tác", "thâu tóm", "thao túng", "thu thập thông tin", "thách thức", "thay thế", "có khi còn hấp dẫn hơn bạn".

Đặc biệt, chi tiết về "đang tạo song trùng" xuất hiện trong teaser càng gợi mở sự xuất hiện của một bản sao chép vừa hoàn hảo vừa đáng ngờ - hứa hẹn tạo nên cuộc đối đầu danh tính đầy bất ngờ trên sóng truyền hình.

Trấn Thành sẽ bảo chứng cho độ hot của A.I LÀ AI?

Trấn Thành sẽ bảo chứng rating cho A.I LÀ AI?- Ảnh 2.

Trấn Thành đắt sô

Nhiều năm trở lại đây, công nghệ A.I phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Ở Hollywood, A.I giúp xử lý cảnh quay nguy hiểm, tái hiện hình ảnh huyền thoại đã khuất. Âm nhạc chứng kiến các ca khúc do A.I sáng tác, trong khi truyền hình thử nghiệm MC ảo, nhân vật ảo.

Tại Việt Nam, những dự án như phần mềm viết nhạc bằng trí tuệ nhân tạo hay mô hình "thần tượng ảo" đã cho thấy A.I ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong sáng tạo giải trí. Chính vì thế, sự xuất hiện của A.I LÀ AI? do FPT Play sản xuất càng khiến khán giả tò mò chương trình sẽ khai thác công nghệ này theo cách nào - để vừa tạo nên sức hút giải trí, vừa đảm bảo những giá trị nhân văn.

Song song đó, khái niệm "song trùng" từ lâu đã là một đề tài thú vị khi tại Việt Nam không ít lần công chúng bắt gặp những sự trùng hợp đến khó tin: nghệ sĩ trong showbiz được ví như "bản sao" của nhau, cầu thủ trên sân cỏ gợi nhớ đến một nhân vật quen mặt, hay ngay trong đời thường cũng xuất hiện những gương mặt, phong cách khiến người ta bất giác liên tưởng đến một ngôi sao nổi tiếng.

Chính những "bản sao" này luôn tạo nên các cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặt trong không gian của A.I LÀ AI?, yếu tố 'song trùng' sẽ được công nghệ A.I khai thác theo cách độc đáo - nơi ranh giới giữa giống và khác, thật và ảo, quen thuộc và lạ lẫm cùng tồn tại, mang đến cho khán giả trải nghiệm đầy bất ngờ.

A.I LÀ AI? là chương trình giải trí do FPT Play sản xuất, hứa hẹn quy tụ dàn khách mời - người chơi là những nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến một hành trình khám phá và đối diện với "song trùng" kịch tính, hấp dẫn. A.I LÀ AI? dự kiến lên sóng từ ngày 24-10.

Tin liên quan

Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?

Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?

(NLĐO) – Đạo diễn, diễn viên, MC Trấn Thành những ngày qua liên tục bị chỉ trích vì cách hành xử "lệch nhịp", thiếu nhạy cảm, không cẩn trọng trong câu từ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là đại sứ của Quỹ Mạch Sống

(NLĐO) - Siêu mẫu Xuân Lan cho biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vừa nhận lời làm đại sứ cho quỹ Mạch Sống, đã có một hành động ý nghĩa.

Ưng Hoàng Phúc bị mời lên làm việc, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi

(NLĐO)- Sáng 23-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị mời lên làm việc liên quan đến yếu tố phản cảm trong MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

